İstanbul’da kaybolan iş insanı ormanda ölü bulundu: “Ben de onu arıyorum” diyen ortağı cinayeti itiraf etti!

ORTAĞI: BEN DE ONU ARIYORUM

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada Recep Ataş’ın iş yeri ortağı olduğu öğrenilen Sedat T.’nin bilgisine başvurdu.

Sedat T., öğle saatlerine kadar iş yerinde birlikte olduklarını, daha sonra birlikte dışarı çıktıklarını söyledi.

Yolda Recep Ataş’ın bir işi olduğunu söyleyerek araçtan indiğini söyleyen Sedat T., kendisinin de ondan bir daha haber almadığını ve sürekli onu aradığını söyledi.