İstanbul’da kaybolan iş insanı ormanda ölü bulundu: “Ben de onu arıyorum” diyen ortağı cinayeti itiraf etti!
İstanbul’da esrarengiz şekilde ortadan kaybolan iş insanı Recep Ataş’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İş insanının, polise “Ben de onu arıyorum.” diyen ortağı tarafından öldürüldüğü belirlendi. Suçunu itiraf eden Sedat T., “Borcumu ödemem için ısrar edip beni bunaltıyordu. Cesedi ve silahı ormanlık alana attım” dedi. Polis şüphelinin gösterdiği yerde kadavra köpekleriyle yaptığı aramada önce cesedi, ardından olayda kullanılan tabancayı buldu. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul’da ortadan kaybolan iş insanı Recep Ataş’ın ortağı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.