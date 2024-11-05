İstanbul’da kaybolan iş insanı ormanda ölü bulundu: “Ben de onu arıyorum” diyen ortağı cinayeti itiraf etti!

İstanbul’da esrarengiz şekilde ortadan kaybolan iş insanı Recep Ataş’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İş insanının, polise “Ben de onu arıyorum.” diyen ortağı tarafından öldürüldüğü belirlendi. Suçunu itiraf eden Sedat T., “Borcumu ödemem için ısrar edip beni bunaltıyordu. Cesedi ve silahı ormanlık alana attım” dedi. Polis şüphelinin gösterdiği yerde kadavra köpekleriyle yaptığı aramada önce cesedi, ardından olayda kullanılan tabancayı buldu. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da kaybolan iş insanı ormanda ölü bulundu: “Ben de onu arıyorum” diyen ortağı cinayeti itiraf etti! - 1

İstanbul’da ortadan kaybolan iş insanı Recep Ataş’ın ortağı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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İstanbul’da kaybolan iş insanı ormanda ölü bulundu: “Ben de onu arıyorum” diyen ortağı cinayeti itiraf etti! - 2

Öldürülen Recep Ataş

Sultangazi Polis merkezine 20 Ekim 2024 tarihinde başvuran Şerif Ataş (48), iş insanı olan kardeşi Recep Ataş’a 19 Ekim 2024 tarihinden beri ulaşamadıklarını, son olarak iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek yardım istedi.

Polis müracaat üzerine harekete geçerek kayıp iş insanını aramaya başladı.
İstanbul’da kaybolan iş insanı ormanda ölü bulundu: “Ben de onu arıyorum” diyen ortağı cinayeti itiraf etti! - 3

ORTAĞI: BEN DE ONU ARIYORUM

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada Recep Ataş’ın iş yeri ortağı olduğu öğrenilen Sedat T.’nin bilgisine başvurdu.

Sedat T., öğle saatlerine kadar iş yerinde birlikte olduklarını, daha sonra birlikte dışarı çıktıklarını söyledi.

Yolda Recep Ataş’ın bir işi olduğunu söyleyerek araçtan indiğini söyleyen Sedat T., kendisinin de ondan bir daha haber almadığını ve sürekli onu aradığını söyledi.

İstanbul’da kaybolan iş insanı ormanda ölü bulundu: “Ben de onu arıyorum” diyen ortağı cinayeti itiraf etti! - 4

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada Recep Ataş’ın iş yeri ortağı olduğu öğrenilen Sedat T.’nin bilgisine başvurdu.

Sedat T., öğle saatlerine kadar iş yerinde birlikte olduklarını, daha sonra birlikte dışarı çıktıklarını söyledi.

Yolda Recep Ataş’ın bir işi olduğunu söyleyerek araçtan indiğini söyleyen Sedat T., kendisinin de ondan bir daha haber almadığını ve sürekli onu aradığını söyledi.

İstanbul’da kaybolan iş insanı ormanda ölü bulundu: “Ben de onu arıyorum” diyen ortağı cinayeti itiraf etti! - 5

YALANI ORTAYA ÇIKTI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu ifadedeki detayları incelediğinde bazı çelişkililer olduğunu fark etti. Bunun üzerine başlatılan güvenlik kamera çalışmalarında, yüzlerce saatlik görüntü incelendi.

Sedat T. ve Recep Ataş’ın 19 Ekim 2024 tarihinde Sedat T.’nin otomobilinin içinde saat 14.30 sıralarında Balaban Köyü’ne gittikleri belirlendi.

Bir süre sonra Sedat T.’nin aynı otomobille tek başına Arnavutköy merkeze döndüğü tespit edildi.

İstanbul’da kaybolan iş insanı ormanda ölü bulundu: “Ben de onu arıyorum” diyen ortağı cinayeti itiraf etti! - 6

ORTAĞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu gelişme üzerine Sedat T.’yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheli önce suçlamaları kabul etmese de daha sonra işlediği cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Sedat T., öldürdüğü ortağı Recep Ataş’ın bir süre önce kendisine borç para verdiğini söyledi.

Ancak borcu bir türlü geri ödeyemediği için aralarının açıldığını söyleyen Sedat T.’nin “Bu borç yüzünden beni çok sıkıştırıyordu. Beni bunaltmıştı. Sonunda onu öldürüp borçtan da kurtulmayı düşündüm.” dediği öğrenildi.

İstanbul’da kaybolan iş insanı ormanda ölü bulundu: “Ben de onu arıyorum” diyen ortağı cinayeti itiraf etti! - 7

“TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜM”

Olay günü hazırladığı plan gereği onu birlikte dolaşmaya ikna ettiğini anlatan Sedat T., araçta aynı konu yüzünden tartışmaya başlayınca onu tabancayla vurarak öldürdüğünü ardından cesedi Balaman Köyü yakınlarında ormanlık alana attığını söyledi.

İstanbul’da kaybolan iş insanı ormanda ölü bulundu: “Ben de onu arıyorum” diyen ortağı cinayeti itiraf etti! - 8

CESEDİ KADAVRA KÖPEKLERİ BULDU

Bu gelişme üzerine olay yerine götürülen Sedat T., cesedi ve olayda kullandığı silahı attığı yeri polislere gösterdi.

Ancak şüpheli yeri tam olarak hatırlayamayınca polisin Kadavra köpekleri devreye girdi.

Kısa bir aramanın ardından önce Recep Ataş'ın cesedi, ardından da olayda kullanılan tabanca polis ekipleri tarafından bulundu.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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