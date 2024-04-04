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İstanbul’da kentsel dönüşüm: Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı

İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın, bitişiğindeki apartmanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı. “Yan bina bizim yıktığımız binanın duvarını kullanmış.” diyen yıkım çalışmasının başındaki mühendis, “Balkon duvarları aslında bizim yıktığımız binanın duvarı. Burada kendi duvarları olmadan balkonu inşa etmişler.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da kentsel dönüşüm: Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı - 1

İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Megakentteki deprem riskinin en fazla olduğu ilçelerden Avcılar’da yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da kentsel dönüşüm: Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı - 2

Denizköşkler Mahallesi’nde yaklaşık 40 yıllık 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildi.

İstanbul’da kentsel dönüşüm: Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı - 3

İşlemlerin tamamlanmasıyla binanın yıkımına geçildi.

Bina ekipler tarafından yıkılırken, bitişiğinde bulunan binadaki dairelerin balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı.
İstanbul’da kentsel dönüşüm: Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı - 4

Bina ile birlikte balkondaki duvarlar da yıkılınca, bina duvarsız kaldı.

İstanbul’da kentsel dönüşüm: Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı - 5

Binada yaşayanlar, Avcılar Belediyesi ve müteahhit ile görüşerek zararlarının karşılanmasını istedi.

İstanbul’da kentsel dönüşüm: Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı - 6

Yıkım müteahhidi Önder Yıldırım, bu olayda hiçbir yükümlülükleri olmadığını ama zararı karşılayacaklarını belirterek, “Yan bina bizim yıktığımız binanın duvarını kullanmış. PVC’leri bizim binaya monte ederek oturtmuşlar. Ama yine de zararı kendimiz karşılayacağız. Ustamızı çağırdık, malzemeleri hazır halde bulunuyor. Yarın başlayacağız ve teslim edeceğiz.” dedi.

İstanbul’da kentsel dönüşüm: Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı - 7

Yıldırım, “Balkon duvarları aslında bizim yıktığımız binanın duvarı. Burada kendi duvarları olmadan balkonu inşa etmişler yine de biz zararını karşılıyoruz, yarına teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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