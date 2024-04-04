İstanbul’da kentsel dönüşüm: Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı

Yıkım müteahhidi Önder Yıldırım, bu olayda hiçbir yükümlülükleri olmadığını ama zararı karşılayacaklarını belirterek, “Yan bina bizim yıktığımız binanın duvarını kullanmış. PVC’leri bizim binaya monte ederek oturtmuşlar. Ama yine de zararı kendimiz karşılayacağız. Ustamızı çağırdık, malzemeleri hazır halde bulunuyor. Yarın başlayacağız ve teslim edeceğiz.” dedi.