İstanbul’da kentsel dönüşüm: Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı
İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın, bitişiğindeki apartmanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı. “Yan bina bizim yıktığımız binanın duvarını kullanmış.” diyen yıkım çalışmasının başındaki mühendis, “Balkon duvarları aslında bizim yıktığımız binanın duvarı. Burada kendi duvarları olmadan balkonu inşa etmişler.” ifadelerini kullandı.
İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Megakentteki deprem riskinin en fazla olduğu ilçelerden Avcılar’da yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı.