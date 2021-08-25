İstanbul'da kırtasiye ürünleri laboratuvarda böyle test ediliyor

Ev ekonomisi için ucuz ürünlerin önemli olduğunu ancak her ucuz ürünün alınmaması gerektiğini hatırlatan Çelik, "Özellikle bir ürün alırken standartlarda üretilmiş mi? Kalite kontrolü yapılmış mı? Denetlenmiş mi? Marka mı? Bunlara bakmak gerekiyor. İçindekiler kısmına da muhakkak bakmak gerekir. TSE ve CE Belgesine bakmak gerekiyor. Bunların birinden birinin olması yeterli ve gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Denetlenmiş ürün oluyor" dedi.

Çelik, suluk ve beslenme kaplarındaki plastik ile ilgili de etikete bakın uyarısında bulundu.