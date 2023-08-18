İstanbul’da kısa mesafe kavgası ölümle bitti

TAKSİCİ KAÇARKEN YAKALANDI

Yaşananların ardından polis, geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda adamı döverek beyin ölümüne sebep olan taksicinin Doğan G. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda kullandığı taksinin plakasının da 34 TAV 28 olduğunu belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Doğan G.'yi Balo Sokak'ta kaçmak üzereyken kıskıvrak yakaladı.