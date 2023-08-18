İstanbul’da kısa mesafe kavgası ölümle bitti (Ev hapsine çarptırılan taksici için bir kez daha gözaltı kararı)
Beyoğlu’nda evine gitmek için durdurduğu taksinin şoförü tarafından, kısa mesafe nedeniyle araca alınmayan Fas uyruklu adam, çıkan kavgada taksici tarafından dövüldü. Kavga esnasında, yere düşüp başını asfalta vuran adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan taksici, ev hapsi cezasına çarptırıldı. Taksici, bugün savcılığın itirazı üzerine bir kez daha gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
İstanbul Beyoğlu'nda bir taksici, kısa mesafe nedeniyle götürmeyip tartıştığı yolcusunu dövdü. Olay sırasında yere düşerek başını çarpan adam beyin kanaması geçirip ağır yaralandı. Hastanede yaşamını yitiren adamı döven taksici, ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen savcılık, ev hapsi cezası verilen taksicinin yeniden gözaltına alınması talimatını verdi. Talimat üzerine harekete geçen polis ekipleri ev hapsinde bulunan taksici gözaltına alarak adliyeye sevk etti.