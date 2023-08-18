İstanbul’da kısa mesafe kavgası ölümle bitti (Ev hapsine çarptırılan taksici için bir kez daha gözaltı kararı)

EV HAPSİ VERİLMİŞTİ BİR KEZ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Doğan G., ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Burada adamı dövdüğünü itiraf eden ve yaşananları anlatan Doğan G. “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan Doğan G. adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Olayın bugün medyaya yansımasının ardından taksici hakkında bir kez daha gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri ev hapsinde bulunan taksici gözaltına alarak adliyeye sevk etti.