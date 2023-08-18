İstanbul’da kısa mesafe kavgası ölümle bitti: Taksici tutuklandı

Beyoğlu’nda evine gitmek için durdurduğu taksinin şoförü tarafından, kısa mesafe nedeniyle araca alınmayan Fas uyruklu adam, çıkan kavgada taksici tarafından dövüldü. Kavga esnasında, yere düşüp başını asfalta vuran adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan taksici, ev hapsi cezasına çarptırıldı. Savcılığın itirazı üzerine bir kez daha gözaltına alınan taksici tutuklandı.

İstanbul’da kısa mesafe kavgası ölümle bitti: Taksici tutuklandı - 1

İstanbul Beyoğlu'nda bir taksici, kısa mesafe nedeniyle götürmeyip tartıştığı yolcusunu dövdü. Olay sırasında yere düşerek başını çarpan adam beyin kanaması geçirip ağır yaralandı. Hastanede yaşamını yitiren adamı döven taksici, ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen savcılık, ev hapsi cezası verilen taksicinin yeniden gözaltına alınması talimatını verdi. Savcılığın itirazı üzerine bir kez daha gözaltına alınan taksici tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da kısa mesafe kavgası ölümle bitti: Taksici tutuklandı - 2

Olay, geçen Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Asmalı Mescid Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 11 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelen 57 yaşındaki Fas uyruklu Jamal Doumane, sabah saatlerinde iş yerinden Mecidiyeköy’deki evine gitmek için yoldan geçen bir taksiyi durdurdu.

Taksici iddiaya göre adamı, gideceği adresi kısa mesafe bulması nedeniyle aracına almadı. Bunun üzerine duruma sinirlenen Doumane, giden taksinin arka tamponuna eliyle vurdu.

İstanbul’da kısa mesafe kavgası ölümle bitti: Taksici tutuklandı - 3

Bu duruma sinirlenerek aracından inen taksici ile adam arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bir anda kavgaya dönüştüğü olayda, taksici adamı iterek yere düşürdü. Yerden kalkan adam, taksicinin üstüne yürüyerek kavgayı sürdürdü.

İstanbul’da kısa mesafe kavgası ölümle bitti: Taksici tutuklandı - 4

Devam eden kavgada taksici, attığı yumrukla Doumane'yi bir kez daha yere düşürdü.

Başını asfalta çarpan adam olduğu yerde hareketsiz şekilde kalırken, taksici ise aracına binerek kaçtı.

İstanbul’da kısa mesafe kavgası ölümle bitti: Taksici tutuklandı - 5

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan Jamal Doumane'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Burada müdahalesine devam edilen adamın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Adam ardından ambulansla Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan adamın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Gece saatlerinde ise hayati fonksiyonları duran adamın yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı.

İstanbul’da kısa mesafe kavgası ölümle bitti: Taksici tutuklandı - 6

TAKSİCİ KAÇARKEN YAKALANDI

Yaşananların ardından polis, geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda adamı döverek beyin ölümüne sebep olan taksicinin Doğan G. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda kullandığı taksinin plakasının da 34 TAV 28 olduğunu belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Doğan G.'yi Balo Sokak'ta kaçmak üzereyken kıskıvrak yakaladı.

İstanbul’da kısa mesafe kavgası ölümle bitti: Taksici tutuklandı - 7

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Doğan G., ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Burada adamı dövdüğünü itiraf eden ve yaşananları anlatan Doğan G. “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan Doğan G. adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Olayın medyaya yansımasının ardından taksici hakkında bir kez daha gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alınan şüpheli Doğan G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan tutuklandı.

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