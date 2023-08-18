İstanbul’da kısa mesafe kavgası ölümle bitti: Taksici tutuklandı

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Doğan G., ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Burada adamı dövdüğünü itiraf eden ve yaşananları anlatan Doğan G. “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan Doğan G. adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Olayın medyaya yansımasının ardından taksici hakkında bir kez daha gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alınan şüpheli Doğan G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan tutuklandı.