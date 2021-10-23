İstanbul'da 'kokarca böceği' kabusu

Haberler - DHA 23.10.2021 - 13:53
Sarıyer'de camları açmaya çekindiklerini söyleyen Nazar Yıldız, "Yaklaşık iki senedir ne zaman camları açsak doluşuyorlar. Çok fazla var, öldürdüğümüz veya dokunduğumuz zaman çok pis kokuyor" dedi.
Yıldız, sivrisinekler için yapılan ilaçlamaların etkili olmadığnıı söyledi.
Çekmeköy'de de ormanlık alanın yakınındaki binalarda oturan Zeynep İskender ise geçen sene de benzer bir durum yaşadıklarını dile getirdi.
Camları açamadıklarını söyleyen İskender, "Tel taktırdık ama telden içeri giriyorlar, evi havalandıramıyoruz. Balkona hiçbir şekilde çıkamıyoruz. İstila etmiş durumdalar her tarafı. İlaçlama yapmaya çalıştık ama çok fazla fayda göstermedi" diye konuştu.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, böceğin istilacı bir tür olduğunu kaydetti.
Böceklerin Türkiye'ye Artvin ve İstanbul olmak üzere iki noktadan girdiğini söyleyen Hızal, şu bilgileri verdi:
"Üç yüzden fazla bitki türü ile beslendiği tespit edilmiş. Bu türün en önemli özelliği, sokucu, emici ağız yapısına sahip olması. Böylelikle besleneceği bitkinin içerisine bu ağız yapısı ile giriyor, salgıladığı enzimlerle bu bitkinin protein, yağ ve liflerini emerek bitkiye zarar veriyor. Özellikle tohumlarda ciddi kayıplara sebep olabiliyor."
Doç. Dr. Hızal, "Özellikle Eylül sonu Ekim başı, havaların soğumaya başladığı dönemde yer arıyor. Binalardaki ısı değişimleri onları cezbediyor ve oralara gidebiliyor. Özellikle binalar daha korunaklı, evlerin içi, çatı altları, kapı arkaları, kitaplık arkaları çok ciddi saklanabileceği yerler" dedi.
İnsanlar için de rahatsızlık verici bir tür olduğunu söyleyen Hızal, "Oldukça büyük bir tür, uçarken çıkardığı ses, ayrıca dokunulduğunda ve ezildiğinde kötü bir koku yayması insanlar için hoş karşılanmıyor. Özellikle evin içerisinde dolaşması rahatsızlık veriyor" diye konuştu.
Doç. Dr. Hızal sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bunlarla mücadele yöntemleri arasında değişik yöntemler var. Kimyasal mücadele, biyolojik mücadele ancak kimyasal mücadelenin bir dezavantajı var. Attığınız ilaç hedef türümüz olan bu tür dışında başka canlıları da öldürme durumunda olduğu için kimyasal mücadele sıkıntılı.
Böcekle biyolojik mücadele için çalışmaların başlandığını kaydeden Hızal, "Bunun birkaç türü var ama Türkiye'de doğal tür olarak bulunmuyor. Yurt dışından getirilmesi planlanıyor. Bunun da başarılı olmama ihtimali var. Çünkü Türkiye doğasında olmadığı için bu böceklerin uyum sağlaması önemli. Uyum sağlarsa başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.
Torbalı elektrik süpürgeleriyle çekilerek bir poşete konduktan sonra sıkıca ağzını kapatıp çöpe atılabileceğini belirten Doç. Dr. Hızal, " Üç dört şekilde mücadele ediliyor. Ama biter mi, bitmez. Popülasyon biraz azaltılabilir. Çünkü bu sadece park bahçelerde değil, ormanlık alanlarda da bulunuyor. Şu yapılabilir, ergin dönemlerinde uçma dönemlerinde fenomen tuzakları asılarak en azından park bahçelerin çevresindeki binalarda yaşayan insanlar için bir fayda sağlanabilir" dedi.