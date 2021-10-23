İstanbul'da 'kokarca böceği' kabusu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, böceğin istilacı bir tür olduğunu kaydetti.

Böceklerin Türkiye'ye Artvin ve İstanbul olmak üzere iki noktadan girdiğini söyleyen Hızal, şu bilgileri verdi:

"Üç yüzden fazla bitki türü ile beslendiği tespit edilmiş. Bu türün en önemli özelliği, sokucu, emici ağız yapısına sahip olması. Böylelikle besleneceği bitkinin içerisine bu ağız yapısı ile giriyor, salgıladığı enzimlerle bu bitkinin protein, yağ ve liflerini emerek bitkiye zarar veriyor. Özellikle tohumlarda ciddi kayıplara sebep olabiliyor."