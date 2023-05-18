İstanbul'da kolonunda çatlak oluşan 7 katlı apartman tahliye edildi

Öte yandan, iki binaya da yakın bir alanda başka bir binanın kontrollü yıkımının yapıldığı görüldü.

Yıkımı yapan ekipteki görevlilerden Osman Aktaş, "Yıkım firması yıkımı yaparken yan binadakiler kendilerini tehlikede buldular. Onun için yıkım kararı çıktı. Yan binanın kolonları çatlaktı zaten ve alt tarafta kolon da yok. Eski olduğu için yan bina çürüme noktasına gelmiş. Biz de yan tarafta yıkım yapınca titreşimden dolayı yan binadaki vatandaşlar korktular. Belediye ekiplerimiz sahada olduğu için bizim yıkımımızı durdurdular ve buranın da tahliyesine karar verdiler. Şu anda iki bina boşaltıldı. Bir tanesinin yıkımı netleşti, diğerine ise karar verecek belediye ekipleri" dedi.