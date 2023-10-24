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İstanbul’da komalık eden tokat

İstanbul Mecidiyeköy’deki bir mekandan çıkıp evine doğru giden Bilgin H., kendisinden çakmak isteyen Naif T.’nin saldırısına uğradı. Suratına aldığı tokat darbesiyle yere yığılan Bilgin H., başını yere vurup komalık oldu. Bilgin H.’nin tedavisi yoğun bakımda sürerken, gözaltına alınan Naif T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul’da iki kişi arasındaki çakmak kavgasında bir kişi hastanelik oldu, bir kişi de tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz 19 Eylül Salı günü saat 04.15 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi.

İddiaya göre, bir mekandan çıkıp evine doğru yürüyen Bilgin H. isimli kişinin önü, Naif T. tarafından kesildi. Naif T., Bilgin H.’den çakmak istediğini söyledi.

Ancak ikili arasında tartışma çıktı.

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Olayın büyümesi üzerine ikili küfürleşmeye başladı. O esnada Naif T., Bilgin H.’ye sert bir tokat attı. Tokadın etkisiyle yere yığılan adam başını sert bir şekilde yere çarptı.

Bilincini kaybeden adamı, Naif T. kolundan tutarak kaldırmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

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Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, beyin kanaması geçiren Bilgin H.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan adamın komaya girdiği öğrenildi. Bilgin H.’nin yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
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SALDIRGAN TUTUKLANDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, saldırgan Naif T.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şahıs, adamdan çakmak istediğini vermeyince tartıştıklarını ve kendisine tokat attığını söylediği öğrenildi.

Adamın başını yere çarptığını söyleyen Naif T. hareketsiz kaldığını ifade etti. Naif T., “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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