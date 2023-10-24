İstanbul’da komalık eden tokat

İstanbul’da iki kişi arasındaki çakmak kavgasında bir kişi hastanelik oldu, bir kişi de tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz 19 Eylül Salı günü saat 04.15 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi.

İddiaya göre, bir mekandan çıkıp evine doğru yürüyen Bilgin H. isimli kişinin önü, Naif T. tarafından kesildi. Naif T., Bilgin H.’den çakmak istediğini söyledi.

Ancak ikili arasında tartışma çıktı.