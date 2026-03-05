İstanbul'da komşu dehşeti. Yaşlı çifte sistematik şiddet iddiası
05.03.2026 14:19
Son Güncelleme: 05.03.2026 15:00
İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Altay çifti, komşuları tarafından yaklaşık bir yıldır sistematik şiddet gördüklerini iddia ediyor. Yaşlı çift, ölüm tehlikesiyle yaşadıklarını ve son olayda sokak ortasında sopayla dövüldüklerini öne sürüyor.
Komşuları tarafından sistematik şiddet gördüklerini iddia eden Altay çifti
İstanbul Esenyurt'ta yaşlı bir çift ve genç kızları, iddialara göre yaklaşık bir yıldır komşuları nedeniyle korku dolu günler yaşıyor.
İlk tartışmanın geçtiğimiz yıl yaz aylarında 65 yaşındaki Hatice Altay ve eşinin kapı önünde komşuları ile çay içtiği sırada başladığı iddia ediliyor. Apartman sakini bir genç ve babasının yaşlı çifti önce küfür ve tehditlerle uyardığı kısa süre sonra ise dövdüğü öne sürülüyor.
Hatice Altay “Komşularla kapı önünde çay içerken yanımıza geldi ve bize ‘Neden burada çay içiyorsunuz?' diyerek bağırdı. Neden diye sorduğumuzda çocuğun babası bize sandalye ile saldırdı. Önce komşuyu yerde sürükledi, sonra bize saldırdı. Müdahale edenlere ise bıçak çekti." iddialarını dile getirdi.
Baba oğulun, yaşlı çift ile genç kızlarını sopa ve sandalyeyle dövdüğü dairenin giriş kapısını tekmeleyip eve girmeye çalıştığı öne sürülüyor.
Birçok kez polis tarafından gözaltına alındığı iddia edilen komşunun kısa sürede serbest kaldığı ve aileye uygulanan sistematik şiddetin devam ettiği de iddialar arasında.
SOPAYLA DÖVÜLEN YAŞLI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI, KOMŞU GÖZALTINDA
Son olayın ise dün yaşandığı belirtiliyor. İddialara göre alışveriş yapmak üzere markete giden yaşlı çift, geri dönerken sokakta o komşu ile karşılaştı.
Çiftin küfür ve tehditler savurduğu iddia edilen genç adamı ellerindeki sopayla uzaklaştırmaya çalıştığı ancak kadının elinden sopayı alan genç adamın, önce Hatice Altay'a defalarca vurduğu ardından ise kocasının vücudunda sopayı parçaladığı öne sürülüyor.
“KAFAMA 7 DİKİŞ ATILDI”
Hatice Altay, "İlk önce bana vurdu, kafamı yardı 7 dikiş atıldı. Koluma vurdu, mosmor halde. Daha sonra beyime vurdu, biz bağırmaya başlayınca ise koşarak kaçtı." dedi.
Diğer komşuların müdahale etmesiyle olay yerinden kaçan komşu, karakola gidip ifade verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı çifti hastaneye kaldırdı.
Çift karakola gidip komşularından şikayetçi oldu. Komşunun gözaltına alındığı ve bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.