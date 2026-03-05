İstanbul'da komşu dehşeti. Yaşlı çifte sistematik şiddet iddiası

İstanbul Esenyurt'ta yaşlı bir çift ve genç kızları, iddialara göre yaklaşık bir yıldır komşuları nedeniyle korku dolu günler yaşıyor.

İlk tartışmanın geçtiğimiz yıl yaz aylarında 65 yaşındaki Hatice Altay ve eşinin kapı önünde komşuları ile çay içtiği sırada başladığı iddia ediliyor. Apartman sakini bir genç ve babasının yaşlı çifti önce küfür ve tehditlerle uyardığı kısa süre sonra ise dövdüğü öne sürülüyor.

Hatice Altay “Komşularla kapı önünde çay içerken yanımıza geldi ve bize ‘Neden burada çay içiyorsunuz?' diyerek bağırdı. Neden diye sorduğumuzda çocuğun babası bize sandalye ile saldırdı. Önce komşuyu yerde sürükledi, sonra bize saldırdı. Müdahale edenlere ise bıçak çekti." iddialarını dile getirdi.

Baba oğulun, yaşlı çift ile genç kızlarını sopa ve sandalyeyle dövdüğü dairenin giriş kapısını tekmeleyip eve girmeye çalıştığı öne sürülüyor.

Birçok kez polis tarafından gözaltına alındığı iddia edilen komşunun kısa sürede serbest kaldığı ve aileye uygulanan sistematik şiddetin devam ettiği de iddialar arasında.