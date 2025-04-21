İstanbul'da komşu terörü: "Seni öldüreceğiz" diye tehdit edip dayak attılar

İstanbul Kartal'da park yeri tartışmasında astım hastası bir kadın, iddiaya göre komşusu olan üç kişi tarafından aracının içerisinde "Seni öldüreceğiz." tehdidiyle tekme tokat dövüldü. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da komşu terörü: "Seni öldüreceğiz" diye tehdit edip dayak attılar - 1

İstanbul'da bir kadın, park yeri tartışmasında komşuları tarafından dövülüp ölümle tehdit edildi.

Olay, 9 Şubat Pazar günü saat 13.00 sıralarında Kartal ilçesi Karlıktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; aynı binada yaşayan Gülerdem T. (48) ve Nazire D. (48), Mustafa D. ile Nurdan D. (33) arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

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İstanbul'da komşu terörü: "Seni öldüreceğiz" diye tehdit edip dayak attılar - 2

ASTIM HASTASI KADINI TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Aylardır süren tartışma sonrası dövülen Gülerdem T., 13 Aralık 2024 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi olup komşularından uzaklaştırma talebinde bulundu. Soruşturma devam ederken olay günü Gülerdem T.,  aracını binanın önüne park etti. O sırada olay yerine gelen Mustafa D. de  aracıyla binanın önünde bulunan başka bir yere park etti.

İstanbul'da komşu terörü: "Seni öldüreceğiz" diye tehdit edip dayak attılar - 3

Araçtan inen Nurdan D., Gülerdem T.’nin aracının kapısını açarak park yeri nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında astım hastası kadına "Seni öldüreceğim." sözleriyle tehdit edip hakaretlerde bulundu; ardından da saçını çekip, baş, kol ve bacaklarına yumruk atmaya başladı.

İstanbul'da komşu terörü: "Seni öldüreceğiz" diye tehdit edip dayak attılar - 4

Bu sırada Mustafa D. ve Nazire D. de, Gülerdem T.’yi tekme tokat dövdü. Astım hastası olduğu için nefes alamayan ve ölümden dönen Gülerdem T. bir kez daha "Seni öldüreceğiz." denilerek tehdit edildi. Yaşananlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da komşu terörü: "Seni öldüreceğiz" diye tehdit edip dayak attılar - 5

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Olayın ardından Gülerdem T.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Gülerdem T.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

İstanbul'da komşu terörü: "Seni öldüreceğiz" diye tehdit edip dayak attılar - 6

Darp raporu alan kadın, taburcu olduktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine kadını döven saldırgan üç komşu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da komşu terörü: "Seni öldüreceğiz" diye tehdit edip dayak attılar - 7

Emniyette ifadeleri alınan ve "Kasten yaralama" ile "Tehdit-hakaret" suçlarından haklarında adli işlem yapılan Nazire D. ve Mustafa D. savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Nurdan D. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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