İstanbul'da komşu terörü: "Seni öldüreceğiz" diye tehdit edip dayak attılar
İstanbul Kartal'da park yeri tartışmasında astım hastası bir kadın, iddiaya göre komşusu olan üç kişi tarafından aracının içerisinde "Seni öldüreceğiz." tehdidiyle tekme tokat dövüldü. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da bir kadın, park yeri tartışmasında komşuları tarafından dövülüp ölümle tehdit edildi.
Olay, 9 Şubat Pazar günü saat 13.00 sıralarında Kartal ilçesi Karlıktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; aynı binada yaşayan Gülerdem T. (48) ve Nazire D. (48), Mustafa D. ile Nurdan D. (33) arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.