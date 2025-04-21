İstanbul'da komşu terörü: "Seni öldüreceğiz" diye tehdit edip dayak attılar

Bu sırada Mustafa D. ve Nazire D. de, Gülerdem T.’yi tekme tokat dövdü. Astım hastası olduğu için nefes alamayan ve ölümden dönen Gülerdem T. bir kez daha "Seni öldüreceğiz." denilerek tehdit edildi. Yaşananlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasıyla kaydedildi.