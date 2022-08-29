İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı: İkisi polis 6 yaralı

Haberler - İHA - NTV Haber 29.08.2022 - 11:23
Hasbahçe Mesire Alanı'ndaki Tuğçe Kandemir konserinde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kavga sırasında bıçaklı bir kişi, 4 kişiyi yaraladı.
Kaçmaya başlayan adamı, iki polis memuru yakalamak istedi.
Saldırgan, kendisine müdahale eden iki polisi göğsünden ve elinden yaralandıktan sonra kaçtı.
Bıçakla bir aracı gasp eden saldırganın bindiği otomobilin lastiklerine ateş açan polis, zanlıyı yakaladı.
6 kişiyi yaralayan Hakan D.’nin çeşitli suçlardan 38 kaydının olduğu ortaya çıktı.