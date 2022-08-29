İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı: İkisi polis 6 yaralı

İstanbul Kağıthane'de konserde çıkan kavgada bir saldırgan ikisi polis 6 kişiyi yaraladı. Bıçakla bir aracı gasp edip kaçmaya çalışan zanlı yakalandı. Saldırganın 38 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Haberler - İHA - NTV Haber 29.08.2022 - 11:23

İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı: İkisi polis 6 yaralı - 1

Hasbahçe Mesire Alanı'ndaki Tuğçe Kandemir konserinde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı: İkisi polis 6 yaralı - 2

6 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

Kavga sırasında bıçaklı bir kişi, 4 kişiyi yaraladı.

İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı: İkisi polis 6 yaralı - 3

Kaçmaya başlayan adamı, iki polis memuru yakalamak istedi.

İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı: İkisi polis 6 yaralı - 4

Saldırgan, kendisine müdahale eden iki polisi göğsünden ve elinden yaralandıktan sonra kaçtı.

İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı: İkisi polis 6 yaralı - 5

Bıçakla bir aracı gasp eden saldırganın bindiği otomobilin lastiklerine ateş açan polis, zanlıyı yakaladı.

İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı: İkisi polis 6 yaralı - 6

6 kişiyi yaralayan Hakan D.’nin çeşitli suçlardan 38 kaydının olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı: İkisi polis 6 yaralı - 7
İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı: İkisi polis 6 yaralı - 8
İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı: İkisi polis 6 yaralı - 9
İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı: İkisi polis 6 yaralı - 10

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