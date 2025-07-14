İstanbul'da korkunç cinayet: Ayşe Tokyaz'ı öldürüp, cesedini valize koyup yol kenarına bıraktı

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, yol kenarında valizin içinde bulundu. Genç kadının cesedini bıraktığı belirlenen eski polisle birlikte altı kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da korkunç cinayet: Ayşe Tokyaz'ı öldürüp, cesedini valize koyup yol kenarına bıraktı - 1

İstanbul'da korkunç bir kadın cinayeti işlendi.

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni yol kenarında bir valizin içinde bulundu.

Olayla ilgili olarak eski polis memuru C.K. gözaltına alındı. C.K.'nın yanı sıra beş kişi daha gözaltında bulunuyor.

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İstanbul'da korkunç cinayet: Ayşe Tokyaz'ı öldürüp, cesedini valize koyup yol kenarına bıraktı - 2

"SON GÖRÜŞMEDE ALIKOYDU" İDDİASI

22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, Işık Üniversitesi'nde Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisiydi.

Genç kadın, bir süre önce sosyal medya üzerinden eski polis memuru C.K. ile tanıştı.

İkili bir süredir birlikteydi.

İddiaya göre; C.K., evlilik için Ayşe Tokyaz ve ailesini ikna etmeye çalıştı.

C.K.'nın son kez görüşme talebiyle Tokyaz'ı yalnız olarak evine çağırdığı, eve giden genç kadının burada alıkonulduğu iddia edildi.

İstanbul'da korkunç cinayet: Ayşe Tokyaz'ı öldürüp, cesedini valize koyup yol kenarına bıraktı - 3

CESEDİ EVDEN İKİ KİŞİ ÇIKARDI

13 Temmuz'da Ayşe'nin yol kenarında bir valiz içerisinde cesedi bulundu.

Polisin çalışması sonucu, Ayşe'nin evde öldürülüp valize koyulduğu ve C.K. ile başka bir kişinin valizi evden çıkardığı belirlendi.

Cesedin olduğu araçla Eyüpsultan'a gelen C.K. valizi bir yol kenarına bıraktığı öğrenildi.

C.K.'nın buluşmak için aradığı arkadaşı aracın yanına gelince polise haber verdi. C.K. orada gözaltına alındı.

İstanbul'da korkunç cinayet: Ayşe Tokyaz'ı öldürüp, cesedini valize koyup yol kenarına bıraktı - 4

EVİ KIRMIZIYA BOYAMIŞ

C.K.'nın cinayeti işledikten sonra kan lekelerinin görünmemesi için evi gece kırmızıya boyadığı öne sürüldü.

Cesedi valizle yol kenarına bıraktıktan sonra motosikletli bir kişiyle evin anahtarını temizlikçiye gönderdiği ve evdeki kan lekelerini temizletmeye çalıştığı belirlendi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında C.K. ile birlikte altı kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'da korkunç cinayet: Ayşe Tokyaz'ı öldürüp, cesedini valize koyup yol kenarına bıraktı - 5

"KARDEŞİMİN YÜZÜ GÖZÜ MOSMORDU"

Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşinin kaçırıldığını ve alıkonulduğun söyledi.

Kız kardeşini Küçükçekmece'deki eve görmeye gittiğini anlatan Esra Tokyaz, "Kardeşimin yüzü gözü mosmordu. Sonra onun yanına girdim, eve geçtim. Ayşe benimle birlikte gel, gidelim. Seni tehdit mi ediyor, dedim. O da 'Evet beni tehdit ediyor, siz gidin. Hepinizi korumak için ben buradayım' dedi." diye konuştu.

Esra Tokyaz şöyle devam etti:

"Benim yanımda 'Ayşe istiyorsan gidebilirsin' diyordu ama yanında bilgisayar klavyesi ile Ayşe’yi tehdit ediyormuş. Bir gün sonra beni evden kovdu. Eşyalarımı attı. Ben de ya kardeşimle burada kalırım ya da kardeşimi alırım giderim dedim.

O da bana 'Hayır. Sen gideceksin kardeşin burada kalacak' dedi. Sonra ben de kapının önünde durdum biraz, yurda gittim. Ayşe bana, 'Ben iyiyim. Benim hiçbir şeyim yok. Bu her zaman olan şeyler. Biz hep tartışıyoruz' dedi. Ben de tamam dedim, yurda döndüm.

Ayşe'yi arıyorum, Ayşe açmıyor çünkü telefonunu kırmış, atmış. Kendisinin telefonuyla iletişime girdim. Ayşe'yle görüntülü konuştuk. Ayşe uyuyordu zaten, uyandırdı. Sonra aradan bir gün geçti. Ben sürekli arıyorum, açmıyorlar.

İletişim kurmaya çalışıyorum. Kim olduğunu bilmiyoruz. Eski polis amiri. Ve arkasının çok kuvvetli olduğunu biliyorum."

Katil zanlısı C.K.'nin Ayşe ve ailesinin tüm sicilini öğrendiğini anlatan Esra Tokyaz, "Eve gittim, C.K. kapıyı tutuyordu. Dedim ki Ayşe nerede? O da bana dedi ki, 'Ayşe yok. Ben onu AVM'ye bıraktım dedi. Yalan söyleme Ayşe içeride mi dedim. Dedi ki, 'İçeride değil, git buradan.' Sonra bana bağırmaya başladı." diye konuştu.

İstanbul'da korkunç cinayet: Ayşe Tokyaz'ı öldürüp, cesedini valize koyup yol kenarına bıraktı - 6

"KAPININ ÖNÜNDE AYŞE'NİN AYAKKABILARINI GÖRDÜM"

O sırada kapıda Ayşe'nin ayakkabılarını gördüğünü anlatan Tokyaz, şöyle devam etti:

"Ben kapının önünde Ayşe’nin ayakkabılarını gördüm. Dedim ki, Ayşe gittiyse ayakkabıları nasıl burada. Sonra bana dedi ki, 'Ayakkabılarını unutmuştur.' Cuma gecesi Halkalı Karakolu'na gittim. Benim ifademi aldılar. Saat 08.00’de ben karakoldan çıktım.

İstanbul'da korkunç cinayet: Ayşe Tokyaz'ı öldürüp, cesedini valize koyup yol kenarına bıraktı - 7

"SENİN BİLMEDİĞİN ŞEYLER VAR"

"Biz Ayşe'yle çarşamba günü buluştuk. Ayşe büyük bir gözlük takmıştı. Ben de dedim ki niye gözlükleri indirmiyorsun? İndirdi, yine gözlerindeki morlukları gördüm. Gözünün o beyaz yerleri kırmızıydı.

Ayşe'nin yanında bir adam vardı. Kabine geçirdim Ayşe'yi. Dedim ki, gel hala geç değil. Ben alacağım seni. Seni tehdit ediyorsa, bizi tehdit ediyorsa hiçbir şeyden korkma. Kimseye bir şey söylemeden bu kapıdan çıkar evimize döneriz dedim. Kimseye bir şey söyleme. Ben seni korurum dedim.

O da bana dedi ki 'Senin bilmediğin şeyler var dedi. Sen git şimdi.' Ben orada yalvardım. Gelmedi benimle."

İstanbul'da korkunç cinayet: Ayşe Tokyaz'ı öldürüp, cesedini valize koyup yol kenarına bıraktı - 8

HATAY'DA DEFNEDİLECEK

Esra Tokyaz bu yaşananların ardından polise giderek şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Cenazenin Hatay Reyhanlı Aile Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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