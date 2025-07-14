İstanbul'da korkunç cinayet: Ayşe Tokyaz'ı öldürüp, cesedini valize koyup yol kenarına bıraktı

"KARDEŞİMİN YÜZÜ GÖZÜ MOSMORDU"

Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşinin kaçırıldığını ve alıkonulduğun söyledi.

Kız kardeşini Küçükçekmece'deki eve görmeye gittiğini anlatan Esra Tokyaz, "Kardeşimin yüzü gözü mosmordu. Sonra onun yanına girdim, eve geçtim. Ayşe benimle birlikte gel, gidelim. Seni tehdit mi ediyor, dedim. O da 'Evet beni tehdit ediyor, siz gidin. Hepinizi korumak için ben buradayım' dedi." diye konuştu.

Esra Tokyaz şöyle devam etti:

"Benim yanımda 'Ayşe istiyorsan gidebilirsin' diyordu ama yanında bilgisayar klavyesi ile Ayşe’yi tehdit ediyormuş. Bir gün sonra beni evden kovdu. Eşyalarımı attı. Ben de ya kardeşimle burada kalırım ya da kardeşimi alırım giderim dedim.

O da bana 'Hayır. Sen gideceksin kardeşin burada kalacak' dedi. Sonra ben de kapının önünde durdum biraz, yurda gittim. Ayşe bana, 'Ben iyiyim. Benim hiçbir şeyim yok. Bu her zaman olan şeyler. Biz hep tartışıyoruz' dedi. Ben de tamam dedim, yurda döndüm.

Ayşe'yi arıyorum, Ayşe açmıyor çünkü telefonunu kırmış, atmış. Kendisinin telefonuyla iletişime girdim. Ayşe'yle görüntülü konuştuk. Ayşe uyuyordu zaten, uyandırdı. Sonra aradan bir gün geçti. Ben sürekli arıyorum, açmıyorlar.

İletişim kurmaya çalışıyorum. Kim olduğunu bilmiyoruz. Eski polis amiri. Ve arkasının çok kuvvetli olduğunu biliyorum."

Katil zanlısı C.K.'nin Ayşe ve ailesinin tüm sicilini öğrendiğini anlatan Esra Tokyaz, "Eve gittim, C.K. kapıyı tutuyordu. Dedim ki Ayşe nerede? O da bana dedi ki, 'Ayşe yok. Ben onu AVM'ye bıraktım dedi. Yalan söyleme Ayşe içeride mi dedim. Dedi ki, 'İçeride değil, git buradan.' Sonra bana bağırmaya başladı." diye konuştu.