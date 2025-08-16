İstanbul'da korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı
İstanbul'da dışarıda arkadaş grubuyla oturan M.H.D. ile 16 yaşındaki S.Y. arasında, iddiaya göre, kız meselesi yüzünden kavga çıktı. S.Y. eline aldığı bıçağı, bir süre kovaladığı M.H.D.'nin ensesine sapladı. M.H.D., ensesine saplanan bıçakla hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı.
İstanbul Sarıyer'de 22 yaşındaki M.H.D. ile 16 yaşındaki S.Y., arkadaş grubuyla sohbet etmeye başladı.
Bir süre sonra yanlarından Rabia isminde bir genç kız geçti.
Genç kız hakkında konuştukları sırada M.H.D. ile S.Y. arasında tartışma çıktı.
Yaşanan arbede sonrası taraflar ayrıldı.
Olaydan 5 dakika sonra elinde bıçakla olay yerine gelen S.Y., M.H.D.'yi kovalamaya başladı.