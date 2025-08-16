İstanbul'da korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

İstanbul'da dışarıda arkadaş grubuyla oturan M.H.D. ile 16 yaşındaki S.Y. arasında, iddiaya göre, kız meselesi yüzünden kavga çıktı. S.Y. eline aldığı bıçağı, bir süre kovaladığı M.H.D.'nin ensesine sapladı. M.H.D., ensesine saplanan bıçakla hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı.

İstanbul'da korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı - 1

İstanbul Sarıyer'de 22 yaşındaki M.H.D. ile 16 yaşındaki S.Y., arkadaş grubuyla sohbet etmeye başladı.

Bir süre sonra yanlarından Rabia isminde bir genç kız geçti.

Genç kız hakkında konuştukları sırada M.H.D. ile S.Y. arasında tartışma çıktı.

Yaşanan arbede sonrası taraflar ayrıldı.

Olaydan 5 dakika sonra elinde bıçakla olay yerine gelen S.Y., M.H.D.'yi kovalamaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı - 2

ENSESİNE BIÇAK SAPLADI

Sokakta bulunan iş yerine giren M.H.D., arkasından gelen S.Y. tarafından ensesinden bıçaklandı.

Kavga sırasında iş yeri çalışanları tarafları ayırmaya çalıştı.

Bıçak ensesine saplanan M.H.D., yaralı halde dışarı çıktı.

Saldırgan S.Y. ise olay yerinden hızla kaçtı.

O anlar güvenlik kamerası tarafından görünütülenirken, olayın ardından M.H.D. ensesine bıçak saplı halde iş yeri önünde bir süre sandalyede oturdu.

İstanbul'da korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı - 3

ACİL AMELİYATA ALINDI

M.H.D.'ye ilk müdahaleyi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Ensesindeki bıçakla ambulansa alınan M.H.D., Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ensesine saplanan bıçak ameliyatla çıkarılan M.H.D.,'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

İstanbul'da korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı - 4

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü tanığı M.G.Ç.'nin (25) ifadesine başvurdu.

Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis, şüphelinin S.Y. olduğunu tespit etti.

Evine baskın yapılan S.Y. bulunamadı.

Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, şüpheliyi Pınar Mahallesi'nde bir caddede yakaladı.

Emniyete götürülen S.Y.'nin poliste daha önceden 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı - 5

TUTUKLANDI

Hakkında adli işlem başlatılan S.Y., "Kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DAHA FAZLA GÖSTER