İstanbul'da korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

ENSESİNE BIÇAK SAPLADI

Sokakta bulunan iş yerine giren M.H.D., arkasından gelen S.Y. tarafından ensesinden bıçaklandı.

Kavga sırasında iş yeri çalışanları tarafları ayırmaya çalıştı.

Bıçak ensesine saplanan M.H.D., yaralı halde dışarı çıktı.

Saldırgan S.Y. ise olay yerinden hızla kaçtı.

O anlar güvenlik kamerası tarafından görünütülenirken, olayın ardından M.H.D. ensesine bıçak saplı halde iş yeri önünde bir süre sandalyede oturdu.