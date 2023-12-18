İstanbul'da korsan servis tehdidi

"ÖĞRENCİ VELİSİ SERVİS ŞOFÖRÜNÜ TANIMALI"

Velileri korsan taşımacılığa karşı uyaran Sinar, "Öğrenci velisi mutlaka servis şoförünü tanımalı, servis personelini tanımalı. Kayıt yaparken şoförün plakalı aracına, şoförün şoför kartına bunlara mutlaka dikkat etmeli. Kayıtlı şoförlere, kayıtlı araçlara, öğrencilerini mutlaka taşıtmalı. Bakın bu araçların şoförlerinin kimler olduğu belli değil; uyuşturucu mu kullanıyor, alkol mü kullanıyor, sabıka kaydı mı var, büyük farklı bir cezası mı var, tacizden içeri girdi çıktı mı? Bunlar hiçbir şekilde bilinmiyor. Bilinmeyen araçlara öğrenci taşıtmak, personel taşıtmak bunlar akıl karı şeyler değil. Bizim en kıymetli varlıklarımız öğrencilerimiz." diye konuştu.