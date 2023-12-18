İstanbul'da korsan servis tehdidi
İstanbul'da bazı bölgelerde öğrencilerin korsan servis araçlarında taşındığı görüntüler ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, sık sık şikayet aldıklarını belirterek "Okul ve personel taşımacılığı İstanbul'da 34 LLA 001 - 34 LZZ 999 kombinasyonlu tahditli servis plakasıyla yapılmaktadır." dedi. Sinar, korsan servis araçlarına ilişkin uyarılarda bulundu.
İstanbul'da bazı bölgelerde öğrencilerin korsan servis araçlarıyla taşındığı görüntülerin ortaya çıkması gözlerin korsan servis taşımacılığına çevrilmesine neden oldu.
Görüntülerde güvenlik önlemi alınmadan öğrencilerin araçlara bindirildiği anlar dikkat çekerken velilere korsan servis araçlarıyla ilgili dikkatli olmaları uyarısı geldi.