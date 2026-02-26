Ramazan imsakiyesi banner
İstanbul'da kozmetik fabrikasında yangın. Ekipler olay yerinde

26.02.2026 10:35

AA

İstanbul Silivri'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı

İstanbul'un Sİlivri ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

İstanbul'da kozmetik fabrikasında yangın. Ekipler olay yerinde 1
Anadolu Ajansı

Selimpaşa'da bodrum katında kablo imalatı yapılan bir kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul'da kozmetik fabrikasında yangın. Ekipler olay yerinde 2
Anadolu Ajansı

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'da kozmetik fabrikasında yangın. Ekipler olay yerinde 3
Anadolu Ajansı

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip olan fabrikadaki yangını söndürmek için çalışma yapıyor.

