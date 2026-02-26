İstanbul'da kozmetik fabrikasında yangın. Ekipler olay yerinde
26.02.2026 10:35
AA
İstanbul Silivri'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul'un Sİlivri ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.
Selimpaşa'da bodrum katında kablo imalatı yapılan bir kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.