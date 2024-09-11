İstanbul’da kripto para şirketine haraç kurşunu: “Baskın var çekilin!”
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kripto para alım satımı yapan işletme haraca bağlanmak istendi. İş yeri gece saatlerinde haraç isteyen şüpheliler tarafından üçüncü kez kurşunlandı. Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Motosikletle gelen maskeli saldırganların, olay sırasında “Baskın var çekilin.” diye bağırdığı duyuldu.
İstanbul’da haraca bağlanmak istenen bir iş yeri üçüncü kez kurşunlandı.Olay, gece saat 00.13 sularında Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi’ndeki Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.