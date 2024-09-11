İstanbul’da kripto para şirketine haraç kurşunu: “Baskın var çekilin!”

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kripto para alım satımı yapan işletme haraca bağlanmak istendi. İş yeri gece saatlerinde haraç isteyen şüpheliler tarafından üçüncü kez kurşunlandı. Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Motosikletle gelen maskeli saldırganların, olay sırasında “Baskın var çekilin.” diye bağırdığı duyuldu.

İstanbul’da kripto para şirketine haraç kurşunu: “Baskın var çekilin!” - 1

İstanbul’da haraca bağlanmak istenen bir iş yeri üçüncü kez kurşunlandı.

Olay, gece saat 00.13 sularında Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi’ndeki Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da kripto para şirketine haraç kurşunu: “Baskın var çekilin!” - 2

İddiaya göre, kripto para alım satımı yapan bir işletme daha önce iki gün üst üste kurşunlandı.

İşletmeden haraç almaya çalışan şüpheliler istediklerini alamayınca dükkanı tekrar kurşun yağmuruna tuttu.
İstanbul’da kripto para şirketine haraç kurşunu: “Baskın var çekilin!” - 3

Motosikletle gelen maskeli iki şüpheli, çevredekilere, “Baskın var çekilin.” diye bağırdıktan sonra işletmeyi kurşun yağmuruna tuttu.

Maskeli şüphelilerin açtıkları ateş sonucunda işletmeye 11 kurşun isabet etti.

İstanbul’da kripto para şirketine haraç kurşunu: “Baskın var çekilin!” - 4

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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