İstanbul'da kuaför İbrahim Aygün'ün şüpheli ölümü
İstanbul Kağıthane'de kuaförlük yapan 36 yaşındaki İbrahim Aygün, iş yerinde ölü bulundu. Aygün'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da bir esnaf, iş yerinde ölü bulundu. Olay, 27 Mayıs Salı günü saat 18.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evinin bulunduğu sokakta kuaförlük yapan İbrahim Aygün (36), dükkanına gitmek için evden çıktı. Yakınları Aygün'den uzun süre haber alamayınca akşam saatlerinde iş yerinin önüne gitti.