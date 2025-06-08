İstanbul'da kuaför İbrahim Aygün'ün şüpheli ölümü

İstanbul Kağıthane'de kuaförlük yapan 36 yaşındaki İbrahim Aygün, iş yerinde ölü bulundu. Aygün'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da kuaför İbrahim Aygün'ün şüpheli ölümü - 1

İstanbul'da bir esnaf, iş yerinde ölü bulundu. Olay, 27 Mayıs Salı günü saat 18.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evinin bulunduğu sokakta kuaförlük yapan İbrahim Aygün (36), dükkanına gitmek için evden çıktı. Yakınları Aygün'den uzun süre haber alamayınca akşam saatlerinde iş yerinin önüne gitti.

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İstanbul'da kuaför İbrahim Aygün'ün şüpheli ölümü - 2

Aygün'ün iş yerinin kapalı olduğunu fark eden esnaf, kepengi açtı. İçeri girdiklerinde ise Aygün'ün asılı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

İstanbul'da kuaför İbrahim Aygün'ün şüpheli ölümü - 3

İbrahim Aygün'ün yakınları dükkanın önünde krizi geçirdi. Çevredekiler Aygün’ün yakınlarını uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Olayın ardından ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da kuaför İbrahim Aygün'ün şüpheli ölümü - 4

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Aygün’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul'da kuaför İbrahim Aygün'ün şüpheli ölümü - 5

Olay yeri inceleme ekipleriyle Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Aygün’ün cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İstanbul'da kuaför İbrahim Aygün'ün şüpheli ölümü - 6

Evli ve 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Aygün'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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