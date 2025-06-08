İstanbul'da kuaför İbrahim Aygün'ün şüpheli ölümü

İstanbul'da bir esnaf, iş yerinde ölü bulundu. Olay, 27 Mayıs Salı günü saat 18.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evinin bulunduğu sokakta kuaförlük yapan İbrahim Aygün (36), dükkanına gitmek için evden çıktı. Yakınları Aygün'den uzun süre haber alamayınca akşam saatlerinde iş yerinin önüne gitti.