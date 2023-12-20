İstanbul’da kulüp başkanına makamında 9 kurşun
İstanbul Küçükçekmece’de Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, silahlı saldırıya uğradı. Ulaş, otopark işletmeciliği yapan kiracısının yakını Levent Kalaycı tarafından vuruldu. Saldırgan Kalaycı, Ulaş’a 9 el ateş ettikten sonra kaçarken, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelinin saldırının ardından elinde silahla kaçtığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, İstanbul Küçükçekmece’de silahlı saldırıya uğradı.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Yeşilova Mahallesi’nde yaşandı.
Yeşilova Esnaf Spor Kulübü binası altında otopark işleten Barış Can Akçay, yakını Levent Kalaycı ile birlikte Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş ile görüşmek için ofisine gitti.