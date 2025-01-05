İstanbul'da kundaklama şüphesi: 22 motosiklet küle döndü

İstanbul Kağıthane'de sürücü kurslarının eğitimde kullandığı, 22 motosikletin bulunduğu konteyner alev alev yandı. Park halindeki 2 minibüsün de zarar gördüğü yangında, 8 sürücü kursu yaklaşık 5 milyon lira maddi zarara uğradı. Kundaklama şüphesi üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da kundaklama şüphesi: 22 motosiklet küle döndü - 1

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde 3 Ocak Cuma günü saat 20.00 sıralarında caddede bulunan sürücü kurslarına ait motosikletlerin bulunduğu konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da kundaklama şüphesi: 22 motosiklet küle döndü - 2

Kısa sürede büyüyen alevler, konteynerin yanında park halinde bulunan 2 minibüse de sıçradı.

İstanbul'da kundaklama şüphesi: 22 motosiklet küle döndü - 3

Yangını gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da kundaklama şüphesi: 22 motosiklet küle döndü - 4

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İstanbul'da kundaklama şüphesi: 22 motosiklet küle döndü - 5

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri bir süre soğutma çalışması yaptı. Yapılan kontrollerde, yangında konteynerde kilitli halde bulunan 22 motosikletin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

İstanbul'da kundaklama şüphesi: 22 motosiklet küle döndü - 6

Yangında 2 minibüs de zarar gördü. Konteynerin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da kundaklama şüphesi: 22 motosiklet küle döndü - 7

"AÇIK AÇIK ZARAR VERME AMAÇLIYDI"

Olayla ilgili konuşan sürücü kursu sorumlularından Erhan Şenodak şöyle konuştu:

"Tam 20 motosiklet komple yandı. Bunlardan 15'i kullanılamaz hale geldi; kurtarılabilecekler de var. Toplamda zarar tahmini 5-6 milyon civarında. Belirgin belli bir şey yok ama kundaklama gibi duruyor.

İstanbul'da kundaklama şüphesi: 22 motosiklet küle döndü - 8

Çünkü önceden ısınmak için ateş yakıyorlardı önceden ama bu ısınma amaçlı değildi. Bu direkt açık açık zarar verme amaçlıydı. Lastiklerin konteynerin yanında ateşe verilmesi bize bile isteye kasıtlı bir şey gibi geliyor."

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