İstanbul'da kundaklama şüphesi: 22 motosiklet küle döndü
İstanbul Kağıthane'de sürücü kurslarının eğitimde kullandığı, 22 motosikletin bulunduğu konteyner alev alev yandı. Park halindeki 2 minibüsün de zarar gördüğü yangında, 8 sürücü kursu yaklaşık 5 milyon lira maddi zarara uğradı. Kundaklama şüphesi üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde 3 Ocak Cuma günü saat 20.00 sıralarında caddede bulunan sürücü kurslarına ait motosikletlerin bulunduğu konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.