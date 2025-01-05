İstanbul'da kundaklama şüphesi: 22 motosiklet küle döndü

Çünkü önceden ısınmak için ateş yakıyorlardı önceden ama bu ısınma amaçlı değildi. Bu direkt açık açık zarar verme amaçlıydı. Lastiklerin konteynerin yanında ateşe verilmesi bize bile isteye kasıtlı bir şey gibi geliyor."