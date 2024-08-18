İstanbul’da kuraklık tehlikesi: Barajlar alarm veriyor!
Kurak geçen yaz ayları nedeniyle İstanbul'un barajlarının doluluk oranı yüzde 51 seviyelerine kadar geriledi. Şehrin doluluk oranı 13 günde yüzde 5 düşerken, Alibey Barajı'nda kuraklık nedeniyle atıklar gün yüzüne çıktı.
İstanbul'a su sağlayan barajların su miktarı yüzde 51,36 seviyesine kadar geriledi. Şehrin barajlarının doluluk oranı 3 Ağustos 2024 tarihinde yüzde 57 seviyesindeydi. Barajların 13 gün sonra doluluk oranı yüzde 52 seviyesine geriledi.