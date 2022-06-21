İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı

Kurban Bayramı'na 17 gün kala İstanbul’da farklı ilçelerde kurban kesim ve satış alanları için çadırlar kurulmaya başlandı. Fiyatlar ise 2750 lira ile 95 bin lira arasında değişiyor.

Haberler - İHA 21.06.2022 - 11:31 | Son Güncelleme : 21.06.2022 - 11:47

İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı - 1

için İstanbul’da hazırlıklar yapılmaya devam ediyor.

İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı - 2

İstanbul’un çeşitli semtlerinde kurban kesim ve satış alanları kurulmaya başlandı.

İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı - 3

Anadolu’da yetiştirilip İstanbul’da getirilmek istenen kurbanlıklar için resmi olarak henüz izin verilmiyor.

İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı - 4

Ancak bazı besiciler hayvanlarını kapalı kamyonetlerle kaçak yoldan getirmeye çalışıyor.

İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı - 5

Anadolu Yakasını Avrupa’ya bağlayan köprülerde kaçak hayvan geçişlerine dair kontroller yapılıyor.

İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı - 6

İstanbul genelinde 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece kurban hayvanlarının geçişine izin verilecek.

İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı - 7

En çok merak edilen konu ise fiyatlar... NTV muhabiri Osman Terkan, Kemerburgaz'daki kurban satış noktasına giderek satıcılarla konuştu.

İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı - 8
İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı - 9

Bahçelievler’de ve Başakşehir’de kurban kesim ve satış alanları inşası son durumu havadan görüntülendi.

İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı - 10
İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı - 11
İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı - 12
İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı - 13
İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı - 14
İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı - 15
İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı - 16
İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı - 17
İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı - 18

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