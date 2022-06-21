İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlığı

Haberler - İHA 21.06.2022 - 11:31 | Son Güncelleme : 21.06.2022 - 11:47
Kurban Bayramı için İstanbul’da hazırlıklar yapılmaya devam ediyor.
İstanbul’un çeşitli semtlerinde kurban kesim ve satış alanları kurulmaya başlandı.
Anadolu’da yetiştirilip İstanbul’da getirilmek istenen kurbanlıklar için resmi olarak henüz izin verilmiyor.
Ancak bazı besiciler hayvanlarını kapalı kamyonetlerle kaçak yoldan getirmeye çalışıyor.
Anadolu Yakasını Avrupa’ya bağlayan köprülerde kaçak hayvan geçişlerine dair kontroller yapılıyor.
İstanbul genelinde 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece kurban hayvanlarının geçişine izin verilecek.
En çok merak edilen konu ise fiyatlar... NTV muhabiri Osman Terkan, Kemerburgaz'daki kurban satış noktasına giderek satıcılarla konuştu.
Bahçelievler’de ve Başakşehir’de kurban kesim ve satış alanları inşası son durumu havadan görüntülendi.