İstanbul'da kurban hareketliliği

İHA 23.06.2021 - 12:51
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında da hareketlilik başladı.
Sürekli temizlenen kurban satış ve kesim alanlarında corona virüs önlemlerine önem verildiği görüldü.
Kurban pazarında 600 kilogram ağırlığında büyükbaş hayvanlar 24 bin TL civarında, küçükbaş hayvanlar ise bin 800 TL ila 4 bin 500 TL arasında satışa çıkartıldı.
Kurban satış ve kesim yerinde ziraat mühendisi olarak çalışan Ramazan Gürses, hizmete 1 ay önceden başladıklarını belirterek, "600 adet büyükbaş ve 300 adet küçük baş hayvanımız satıldı" dedi.
Kurban satın almak için satış ve kesim alanında gezen Orhan Çağlar, “Kurban fiyatları diğer satış yerlerine göre gayet uygun piyasanın altında olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Bir diğer müşteri Doğan Taşdemir ise, fiyatların geçen seneye oranla pahalı olduğunu dile getirdi.