İstanbul'da kurban hareketliliği

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul’daki kurban satış ve kesim alanlarında hareketlilik başladı. 1 ay öncesinden hizmete başlanan kurban pazarında, şimdiden 900 adet hayvan satıldı.

İHA 23.06.2021 - 12:51

İstanbul'da kurban hareketliliği - 1

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında da hareketlilik başladı.

İstanbul'da kurban hareketliliği - 2

Sürekli temizlenen kurban satış ve kesim alanlarında corona virüs önlemlerine önem verildiği görüldü.

İstanbul'da kurban hareketliliği - 3

Kurban pazarında 600 kilogram ağırlığında büyükbaş hayvanlar 24 bin TL civarında, küçükbaş hayvanlar ise bin 800 TL ila 4 bin 500 TL arasında satışa çıkartıldı.

İstanbul'da kurban hareketliliği - 4

Kurban satış ve kesim yerinde ziraat mühendisi olarak çalışan Ramazan Gürses, hizmete 1 ay önceden başladıklarını belirterek, "600 adet büyükbaş ve 300 adet küçük baş hayvanımız satıldı" dedi.

İstanbul'da kurban hareketliliği - 5

“FİYATLAR PİYASANIN ALTINDA”

Kurban satın almak için satış ve kesim alanında gezen Orhan Çağlar, “Kurban fiyatları diğer satış yerlerine göre gayet uygun piyasanın altında olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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Bir diğer müşteri Doğan Taşdemir ise, fiyatların geçen seneye oranla pahalı olduğunu dile getirdi.

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