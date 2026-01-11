İstanbul'da kuvvetli kar yağışı alarmı. Uyarıların ardından okullar tatil edildi
11.01.2026 09:35
Son Güncelleme: 12.01.2026 00:36
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'ye Ukrayna üzerinden gelen şiddetli soğuk ve karlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), AKOM ve İstanbul Valiliği'nin megakent için uyarılarının ardından bazı ilçelerde kar yağışı başladı. Valilik açıklamasına göre İstanbul'da okullar bugün tatil edildi.
Bahar havasının ardından yurda Ukrayna üzerinden soğuk hava dalgası ve kar yağışı geliyor.
BAZI İLÇELERDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İstanbul Valiliğinin meteorolojik uyarılarda bulunduğu kentte sıcaklıkların düşmesiyle Avrupa Yakası'nda Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Silivri'nin Akören Mahallesi'nde etkili olan kar nedeniyle araçların üstü ve binaların çatıları beyaza büründü.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLDU
Uyarıların ardından İstanbul'da okulların tatil edildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre bugün eğitime bir gün ara verildi.
Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKA UYARISI
Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından son uyarı İstanbul Valiliği'nden geldi.
Valiliğin sosyal medya hesabından Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönmesi beklendiği, sıcaklıkların ise 9 ile 4 derece arasında olacağı belirtildi.
Paylaşımda İstanbul'da 4 güne ait beklenen hava tahminlerine de yer verildi:
-12 Ocak Pazartesi: Aralıklı Kar Yağışlı (2 / 3°C).
-13 Ocak Salı: Parçalı ve Çok Bulutlu (-1/ 5°C).
-14 Ocak Çarşamba: Aralıklı Yağmurlu (4 / 9°C).
-15 Ocak Perşembe: Parçalı Bulutlu (7/ 11°C)
51 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için 51 kente sarı kodlu uyarı verdi.
Hava sıcaklıklarının dün kuzeybatı kesimlerinde bugün ise tüm yurtta mevsim normallerinin altında azalacağı bildirildi.
SEL, YILDIRIM, DOLU
Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacağını bildiren MGM, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.
KAR İSTANBUL'A NE ZAMAN YAĞACAK?
MGM'nin uyarılarının ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi.
İstanbul'da bugün kuvvetli kar beklendiğini duyuran AKOM, sabah saat 06.00'dan itibaren il genelinde karın etkili olacağını da açıkladı.
Meteoroloji verilere göre bugün İstanbul'un 0 derece olması beklenirken kar yağışı miktarının 10 ila 20 santimetre arasında olacağı öngörülüyor.