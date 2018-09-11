İstanbul'da kuvvetli yağış
Anadolu Ajansı, İHA, DHA
İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Eminönü'de vatandaşlar biriken su nedeniyle yollarda yürümekte zorlandı. Üsküdar'da ise şiddetli yağış nedeniyle yolları sel bastı.
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1İstanbul'da sabah saatlerinde yapılan uyarıların ardından şehri ilk önce kara bulutlar sardı ardından yağmur başladı.
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2İstanbul'da yağmur öğle saatlerinde etkisini artırdı.
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3Şehri ilk önce kara bulutlar sardı ardından da beklenen yağış başladı.
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4Eminönü'de vatandaşlar biriken su nedeniyle yollarda yürümekte zorlandı.
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5Üsküdar'da şiddetli yağış nedeniyle yolları sel bastı. Sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti.
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6Üsküdar Harem sahil yolunda aniden bastıran yağmur sele neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı.
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7Yağmur bulutların gökyüzünü kaplamasıyla kararan hava görüş mesafesini de düşürünce sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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