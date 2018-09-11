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İstanbul'da kuvvetli yağış

Anadolu Ajansı, İHA, DHA

İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Eminönü'de vatandaşlar biriken su nedeniyle yollarda yürümekte zorlandı. Üsküdar'da ise şiddetli yağış nedeniyle yolları sel bastı.

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    İstanbul'da sabah saatlerinde yapılan uyarıların ardından şehri ilk önce kara bulutlar sardı ardından yağmur başladı.
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    İstanbul'da yağmur öğle saatlerinde etkisini artırdı.
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    Şehri ilk önce kara bulutlar sardı ardından da beklenen yağış başladı.
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    Eminönü'de vatandaşlar biriken su nedeniyle yollarda yürümekte zorlandı.
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    Üsküdar'da şiddetli yağış nedeniyle yolları sel bastı. Sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti.
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    Üsküdar Harem sahil yolunda aniden bastıran yağmur sele neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı.
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    Yağmur bulutların gökyüzünü kaplamasıyla kararan hava görüş mesafesini de düşürünce sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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