İstanbul'da kuvvetli yağmur: Yenibosna'da su baskını

İstanbul'da sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Yağmur ve dolu, kentin birçok yerinde etkili oldu. Yenibosna'da yollar su altında kalırken, TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı. Meteoroloji kentin diğer noktaları için de uyarıda bulundu.

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İHA - DHA 12.06.2021 - 15:36

İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak ve güneşli hava, öğleden sonra yerini yağışa bıraktı. Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, kentin birçok noktasında hava kapandı, gök gürültülü sağanak başladı.

Trakya bölgesinden gelen yağışlı hava, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Bakırköy, Bağcılar ve Üsküdar'da aralıklı olarak etkili oluyor.

Yenibosna'da kısa süreliğine dolu yağarken, bazı ilçelerde itfaiyeye su baskını ihbarı yapıldı. Bazı yollarda da yağışın etkisiyle su birikintisi oluştu.

Meteoloroji Genel Müdürlüğü'nden, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.



Uyarıda, "İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Yağışın etkisini artırarak saat 16.00'ya kadar sürmesi bekleniyor.

Yağışın da etkisiyle TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB'nin yoğunluk haritasına göre, saat 14.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.