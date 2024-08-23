İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı: Canını son anda kurtardı
İstanbul Avcılar'da motosikletli iki kişi, yan yana bulunan kuyumcu ve cep telefonu dükkanına kurşun yağdırdı. Saldırı sırasında telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen bir kişi, kendisini yere atarak son anda kurtuldu.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen iki kişi, motosikletle sokağa gelerek kuyumcu ve cep telefonu dükkanına silahlı saldırıda bulundu.