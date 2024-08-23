İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı: Canını son anda kurtardı

İstanbul Avcılar'da motosikletli iki kişi, yan yana bulunan kuyumcu ve cep telefonu dükkanına kurşun yağdırdı. Saldırı sırasında telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen bir kişi, kendisini yere atarak son anda kurtuldu.

İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı: Canını son anda kurtardı - 1

İstanbul'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen iki kişi, motosikletle sokağa gelerek kuyumcu ve cep telefonu dükkanına silahlı saldırıda bulundu.

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İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı: Canını son anda kurtardı - 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı: Canını son anda kurtardı - 3

Olay yerinde yapılan çalışmalarda iki iş yerine toplam 7 adet merminin isabet ettiği görüldü.

İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı: Canını son anda kurtardı - 4

KENDİSİNİ YERE ATARAK SON ANDA KURTULDU

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, motosikletle sokağa gelen kasklı iki kişiden artçı olanın iş yerlerine silahla ateş ettiği, o esnada telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen bir kişinin kendisini yere atarak son anda kurtulduğu görülüyor.

İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı: Canını son anda kurtardı - 5

Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı: Canını son anda kurtardı - 6
İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı: Canını son anda kurtardı - 7
İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı: Canını son anda kurtardı - 8
İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı: Canını son anda kurtardı - 9
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