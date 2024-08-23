İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı: Canını son anda kurtardı

KENDİSİNİ YERE ATARAK SON ANDA KURTULDU

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, motosikletle sokağa gelen kasklı iki kişiden artçı olanın iş yerlerine silahla ateş ettiği, o esnada telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen bir kişinin kendisini yere atarak son anda kurtulduğu görülüyor.