İstanbul’da kuzenlere akraba saldırısı (“Saldırıya aile büyükleri karar verdi” iddiası)

Zeytinburnu’nda Bilal Aslan ve Derviş Aslan isimli iki kuzen, akrabalarının silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Bilal Aslan yaşamını yitirdi, Derviş Aslan’ın durumu ise ağır. Silahlı saldırıya, aile büyüklerinin karar verdiği öne sürüldü.

İstanbul’da kuzenlere akraba saldırısı (“Saldırıya aile büyükleri karar verdi” iddiası) - 1

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Çırpıcı Mahallesi’nde silahlı saldırı meydana geldi.

Kuzen oldukları öğrenilen Bilal Aslan ve Derviş Aslan, işlettikleri telefoncu dükkanı önünde sohbet ettikleri sırada aralarında husumet bulunan 8 kişilik akraba grubunun silahlı saldırısına uğradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da kuzenlere akraba saldırısı (“Saldırıya aile büyükleri karar verdi” iddiası) - 2

Saldırı sırasında iki kuzen ve ailesiyle birlikte yoldan geçmekte olan 8 yaşındaki A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da kuzenlere akraba saldırısı (“Saldırıya aile büyükleri karar verdi” iddiası) - 3

Hastaneye kaldırılan Bilal Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

8 yaşındaki A.K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Derviş Aslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul’da kuzenlere akraba saldırısı (“Saldırıya aile büyükleri karar verdi” iddiası) - 4

"SALDIRIYA AİLE BÜYÜKLERİ KARAR VERDİ" İDDİASI

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırının aile büyükleri tarafından alınan kararla yapıldığı iddia edildi.

İstanbul’da kuzenlere akraba saldırısı (“Saldırıya aile büyükleri karar verdi” iddiası) - 5
İstanbul’da kuzenlere akraba saldırısı (“Saldırıya aile büyükleri karar verdi” iddiası) - 6
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