İstanbul’da kuzenlere akraba saldırısı (“Saldırıya aile büyükleri karar verdi” iddiası)
Zeytinburnu’nda Bilal Aslan ve Derviş Aslan isimli iki kuzen, akrabalarının silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Bilal Aslan yaşamını yitirdi, Derviş Aslan’ın durumu ise ağır. Silahlı saldırıya, aile büyüklerinin karar verdiği öne sürüldü.
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Çırpıcı Mahallesi’nde silahlı saldırı meydana geldi.
Kuzen oldukları öğrenilen Bilal Aslan ve Derviş Aslan, işlettikleri telefoncu dükkanı önünde sohbet ettikleri sırada aralarında husumet bulunan 8 kişilik akraba grubunun silahlı saldırısına uğradı.