İstanbul’da kuzenlere akraba saldırısı (“Saldırıya aile büyükleri karar verdi” iddiası)

Saldırı sırasında iki kuzen ve ailesiyle birlikte yoldan geçmekte olan 8 yaşındaki A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.