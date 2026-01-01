İstanbul'da lapa lapa kar yağışı. Kar yağışı ne zaman bitecek? AKOM saat verdi

01.01.2026 14:22

Son Güncelleme: 01.01.2026 14:36

AA

Yurdun birçok noktasında kar etkisini artırdı. İstanbul'da da özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı var. AKOM, yağışın saat 18.00'den itibaren etkisini kaybedeceğini duyurdu.

İstanbul'da, yeni yılın ilk gününde de kentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

 

Soğuk havanın etkisine giren kentin bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sultangazi ile Sarıyer'de kar yağışı görülüyor.

 

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Şile, Üsküdar ve Ümraniye'de kar yağışı etkili oluyor.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, kar yağışının öğleden itibaren Avrupa Yakası'nda İstanbul Boğazı'nın çevresi ile Anadolu Yakası'nın genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı, hava sıcaklığının -1 ile 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının saat 18.00'den itibaren etkisini kaybedeceği ancak buzlanma ve don hadiselerinin yarın sabah saatlerine kadar etkili olabileceği öngörülüyor.

 

İstanbul'da yarın en düşük 1, en yüksek 8 derecede sıcaklık ile parçalı bulutlu havanın olacağı tahmin ediliyor.

Yağış beklenmeyen ve hava sıcaklığının 7-16 derece arasında seyredeceği aktarılan hafta sonu, lodos fırtınası yaşanması, pazartesi parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Kentte salı günü yağmur, çarşamba günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

 

NTV Muhabiri Beyzanur Özer, kar yağışının etkili olduğu Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi civarında yaptığı canlı yayında son durumu aktardı.

 

Özer, “Burası en çok kar yağışı alan noktalardan birisi. Rüzgarla birlikte kar yağışı etkisini artırıyor. Trafiğe çıkan araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekiyor. Bazı araç sürücüleri de buzlanma nedeniyle araçlarını hareket ettiremiyor.” diye konuştu.

Beyzanur Özer

Özer, Anadolu Yakası'nda; Beykoz, Şile, Üsküdar ve Ümraniye'de yoğun bir yağışı olduğunu söyledi. Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer, Başakşehir, Arnavutköy ve Eyüpsultan'da yoğun kar yağışı görülüyor.

Beyzanur Özer, kar yağışıyla ilgili şu an için yüksek ve kuzey kesimlere dikkat çekildiğini ifade ederek şunları söyledi:

 

“Hava sıcaklığı 2 derece olsa da hissedilen sıcaklık eksi 3 ve eksi 4 arasında değişebiliyor. Birçok seferin iptali duyuruldu. Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda 133 sefer iptal edildi. Uçak kullanacak yolculara da tedbirli olmalarını ve uçuşlarını kontrol etmelerini öneriyoruz. Özellikle de bu noktada, kuzey kesimlerde yollar çok buzlanmış olabiliyor. Sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.”

