İstanbul'da lapa lapa kar yağışı. Kar yağışı ne zaman bitecek? AKOM saat verdi

Beyzanur Özer, kar yağışıyla ilgili şu an için yüksek ve kuzey kesimlere dikkat çekildiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Hava sıcaklığı 2 derece olsa da hissedilen sıcaklık eksi 3 ve eksi 4 arasında değişebiliyor. Birçok seferin iptali duyuruldu. Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda 133 sefer iptal edildi. Uçak kullanacak yolculara da tedbirli olmalarını ve uçuşlarını kontrol etmelerini öneriyoruz. Özellikle de bu noktada, kuzey kesimlerde yollar çok buzlanmış olabiliyor. Sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.”