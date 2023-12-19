İstanbul’da liselilerin silahlı kavgası: 1’i ağır 2 yaralı

İstanbul’da liseli gençler arasındaki kavgada silah ateşlendi, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, pazar günü saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece’de meydana geldi.

İddiaya göre, B.G., Utku A. ve Ali N.’nin de bulunduğu lise öğrencisi 7 arkadaş, sokakta bir araya geldi. Bu sırada B.G. ile bir arkadaşı arasında kız arkadaşları nedeniyle tartışma çıktı.