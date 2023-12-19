İstanbul’da liselilerin silahlı kavgası: 1’i ağır 2 yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de lise öğrencilerinden oluşan 7 kişilik grup arasında çıkan tartışmada, B.G. kendisine tokat atan arkadaşını tabancayla ateş ederek kovaladı. Olayda 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Polis, şüpheli B.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da liselilerin silahlı kavgası: 1’i ağır 2 yaralı - 1

İstanbul’da liseli gençler arasındaki kavgada silah ateşlendi, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, pazar günü saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece’de meydana geldi.

İddiaya göre, B.G., Utku A. ve Ali N.’nin de bulunduğu lise öğrencisi 7 arkadaş, sokakta bir araya geldi. Bu sırada B.G. ile bir arkadaşı arasında kız arkadaşları nedeniyle tartışma çıktı.

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İstanbul’da liselilerin silahlı kavgası: 1’i ağır 2 yaralı - 2

Tartışma sonrası, arkadaşının kendisine tokat atmasına tepki gösteren B.G., belinden çıkardığı tabancayla arkadaşlarına ateş ederek kovalamaya başladı.

Kurşunların isabet ettiği Utku A. ve Ali N. yaralandı. B.G. ise bir süre sonra kovalamayı bırakarak olay yerinden uzaklaştı.
İstanbul’da liselilerin silahlı kavgası: 1’i ağır 2 yaralı - 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

İstanbul’da liselilerin silahlı kavgası: 1’i ağır 2 yaralı - 4

UTKU A.'NIN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan Ali N.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, Utku A.’nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İstanbul’da liselilerin silahlı kavgası: 1’i ağır 2 yaralı - 5

Polis ekiplerinin şüpheli B.G.’yi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

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