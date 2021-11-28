İstanbul'da lodos: Dalgaların yüksekliği 3 metreye ulaştı

İstanbul'da beklenen kuvvetli lodos sabah saatlerinde etkili oldu. Caddebostan Sahili'nde oluşan dalgaların boyu 3 metreye kadar ulaştı.

Haberler - DHA 28.11.2021 - 13:30

İstanbul'da lodos: Dalgaların yüksekliği 3 metreye ulaştı - 1

Genel Müdürlüğü ve AKOM, için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. 

İstanbul'da lodos: Dalgaların yüksekliği 3 metreye ulaştı - 2

Bugün sabah saatlerinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde ve Bakırköy Sahili'nde dalgalar oluştu.

İstanbul'da lodos: Dalgaların yüksekliği 3 metreye ulaştı - 3

Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği zaman zaman  yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı. Kadıköy'de sahile yürüyüş yapmak için gelen vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

İstanbul'da lodos: Dalgaların yüksekliği 3 metreye ulaştı - 4

Lodos nedeniyle oluşan dev dalgaları görüntüleyen bir kişi, "Çok keyifli her şey çok güzel. Hoşuma gitti. Kuşlar, dalgalar sahile vuruyor, çok güzel bir sabah" dedi.

İstanbul'da lodos: Dalgaların yüksekliği 3 metreye ulaştı - 5
İstanbul'da lodos: Dalgaların yüksekliği 3 metreye ulaştı - 6
İstanbul'da lodos: Dalgaların yüksekliği 3 metreye ulaştı - 7
İstanbul'da lodos: Dalgaların yüksekliği 3 metreye ulaştı - 8

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