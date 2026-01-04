İstanbul'da lodos fırtınası. Dev dalgalar sahile vurdu
04.01.2026 15:40
İHA
İstanbul'da lodos bugün de etkisini sürdürüyor. Yenikapı'da fırtına nedeniyle sahil şeridinde dev dalgalar oluştu.
İstanbul'da iki gündür devam eden lodos ve fırtına, sahil şeridinde dev dalgalara neden oldu.
Dalgaların kıyıyı aşmasıyla birlikte bazı bölgelerde yaya geçişleri güçleşti. Özellikle Yenikapı sahilinde etkisini artıran lodos nedeniyle dev dalgalar metrelerce yükselerek sahil bandını kapladı.
Dalgaların zaman zaman yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle vatandaşlar sahilden uzaklaşmak zorunda kaldı.