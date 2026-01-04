İstanbul'da lodos fırtınası. Dev dalgalar sahile vurdu

04.01.2026 15:40

İHA

İstanbul'da lodos bugün de etkisini sürdürüyor. Yenikapı'da fırtına nedeniyle sahil şeridinde dev dalgalar oluştu.

İstanbul'da lodos fırtınası. Dev dalgalar sahile vurdu
İstanbul'da iki gündür devam eden lodos ve fırtına, sahil şeridinde dev dalgalara neden oldu. 

İstanbul'da lodos fırtınası. Dev dalgalar sahile vurdu 1
Dalgaların kıyıyı aşmasıyla birlikte bazı bölgelerde yaya geçişleri güçleşti. Özellikle Yenikapı sahilinde etkisini artıran lodos nedeniyle dev dalgalar metrelerce yükselerek sahil bandını kapladı.

 

İstanbul'da lodos fırtınası. Dev dalgalar sahile vurdu 2
Dalgaların zaman zaman yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle vatandaşlar sahilden uzaklaşmak zorunda kaldı.

 

İstanbul'da lodos fırtınası. Dev dalgalar sahile vurdu 3
Sahilde bulunan bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekerken dalgaların aniden yükselmesi sonucu ıslanmaktan kaçamadı.