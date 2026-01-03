İstanbul'da lodos kabusu. Ağaçlar ve tekneler devrildi, dev dalgalar sahilleri dövdü

03.01.2026 18:53

AA, İHA

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle birçok ilçede devrilen ağaçlar araçlarda hasara neden oldu. Dev dalgalar oluşturan fırtına tekneleri de devirirken, vatandaşlar yürümekte dahi zorlandı.

DEV DALGALAR GÖRÜLDÜ
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde soğuk ve kar yağışlı havanın yerini lodosa bırakmasının ardından İstanbul’da lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Lodosun etkisiyle denizde oluşan dev dalgaların zaman zaman kıyıya vurduğu görüldü.

95 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ 1
Anadolu Ajansı

Fırtına nedeniyle şu ana kadar gelen toplam 95 olaya müdahale edildiği, ağaç ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 11 aracın hasar gördüğü, şans eseri can kaybı ve yaralanmanın olmadığı aktarıldı. Öte yandan yaşanan fırtına sebebiyle, 39 ağaç devrilmesi, 1 çatı uçması, 40 tehlike arz eden parça düşmesi meydana geldi.

AĞAÇLARI DEVİRDİ 2
IHA

Şişli Esentepe Mahallesi Harman-1 Sokağı'nda park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince parçalanarak kaldırıldı. Otomobilde büyük çapta hasar oluştu. Bakırköy'de, Zuhuratbaba Mahallesi'nde de bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Yeşilköy'de, bir ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek devrildi. Güngören'de, Köyiçi Mahallesi'nde ağacın 2 otomobilin üzerine devrilmesi sonucu kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

İstanbul'da lodos kabusu. Ağaçlar ve tekneler devrildi, dev dalgalar sahilleri dövdü 3
IHA

Avcılar ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle 3 balıkçı teknesi ve bir balıkçı barakası zarar gördü. Tekne sahipleri ise, lodosun ardından barınağa gelerek teknelerinin başında nöbet tutuyor.

TEKNEDE MAHSUR KALDILAR 4
IHA

Sarıyer’de etkili olan şiddetli lodos nedeniyle de bazı vatandaşlar teknelerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla teknede mahsur kalanları kurtardı.

İstanbul'da lodos kabusu. Ağaçlar ve tekneler devrildi, dev dalgalar sahilleri dövdü 5
Anadolu Ajansı

Sahillerde lodosla birlikte vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken teknelerin kıyıya yanaştığı görüldü. 

İstanbul'da lodos kabusu. Ağaçlar ve tekneler devrildi, dev dalgalar sahilleri dövdü 6
Anadolu Ajansı

Kentte etkili olan şiddetli lodos ve fırtına deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Şehir Hatları, hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu.

İstanbul'da lodos kabusu. Ağaçlar ve tekneler devrildi, dev dalgalar sahilleri dövdü 7
Anadolu Ajansı