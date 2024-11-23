İstanbul'da lodos ve sağanak: Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, uçaklar havada tur atıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor. Lodos nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi ve binaların çatılarından parçalar uçtu. Üsküdar sahilde dev dalgalar oluştu. Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı şehir hatları ile Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 8'i fırtına nedeniyle iptal edildi. İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamayıp pisti pas geçerken bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.
Kent genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak ve lodos aksaklıklara neden oluyor.