İstanbul'da lodos ve sağanak: Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, uçaklar havada tur atıyor

DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, Marmara Denizi'ndeki fırtına dolayısıyla yapılamıyor.



Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.



BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı. Böylece bugünkü tüm seferler iptal edilmiş oldu.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada- Kınalıada Hattı, Bostancı-Moda-Kabataş Hattı, 10.35 Eminönü- Anadolu Kavağı gidiş ve 15.00 Anadolu Kavağı- Eminönü dönüş Uzun Boğaz Turu seferleri, Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak yapılacaktır. İkinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılan seferlerimizin ise Küçüksu uğraması yapılamayacaktır" denildi.