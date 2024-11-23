İstanbul'da lodos ve sağanak: Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, uçaklar havada tur atıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor. Lodos nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi ve binaların çatılarından parçalar uçtu. Üsküdar sahilde dev dalgalar oluştu. Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı şehir hatları ile Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 8'i fırtına nedeniyle iptal edildi. İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamayıp pisti pas geçerken bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.

İstanbul'da lodos ve sağanak: Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, uçaklar havada tur atıyor - 1

Kent genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak ve lodos aksaklıklara neden oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da lodos ve sağanak: Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, uçaklar havada tur atıyor - 2

Beşiktaş Ak Merkez Bağlantı Yolu'nda yola devrilen ağaç sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da lodos ve sağanak: Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, uçaklar havada tur atıyor - 3

Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kesilirken, araçta hafif hasar oluştu.

İstanbul'da lodos ve sağanak: Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, uçaklar havada tur atıyor - 4

Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısındaki membran parçaları bitişiğindeki binanın çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

İstanbul'da lodos ve sağanak: Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, uçaklar havada tur atıyor - 5

Aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle Bahçelievler'de hem otobüs hem de metrobüs duraklarında yolcular zor anlar yaşadı.

Yağıştan etkilenmemek için vatandaşlar dükkanların tentelerine ve bina altlarına sığındı.

İstanbul'da lodos ve sağanak: Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, uçaklar havada tur atıyor - 6

SÜRÜCÜLERİN TRAFİKTE ZOR ANLARI

Sağanak, sürücülere de zor anlar yaşatırken, D-100 kara yolu Merter mevkisinde trafikte aksaklıkların yaşandığı görüldü.

İstanbul'da lodos ve sağanak: Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, uçaklar havada tur atıyor - 7

Seyrantepe'de bir araç su birikintisinde mahsur kaldı.

İstanbul'da lodos ve sağanak: Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, uçaklar havada tur atıyor - 8

DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, Marmara Denizi'ndeki fırtına dolayısıyla yapılamıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı. Böylece bugünkü tüm seferler iptal edilmiş oldu.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada- Kınalıada Hattı, Bostancı-Moda-Kabataş Hattı, 10.35 Eminönü- Anadolu Kavağı gidiş ve 15.00 Anadolu Kavağı- Eminönü dönüş Uzun Boğaz Turu seferleri, Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak yapılacaktır. İkinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılan seferlerimizin ise Küçüksu uğraması yapılamayacaktır" denildi.

İstanbul'da lodos ve sağanak: Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, uçaklar havada tur atıyor - 9

UÇAKLAR HAVADA TUR ATIYOR

Lodos ve sağanak, hava trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamayıp pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.

Havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren THY'nin TK626 Lagos-İstanbul, TK775 sefer sayılı Maskat-İstanbul, TK186 Şikago-İstanbul, TK6032 Stockholm-İstanbul, TK185 Manila-İstanbul seferlerini yapan uçakları iniş için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar da bir süre havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Pegasus Hava Yollarının PC2183 sefer sayılı İzmir-Sabiha Gökçen uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle uzun süre İstanbul üzerinde havada bekledikten sonra iniş yapamayarak İzmir’e geri döndü.

Pegasus Hava Yollarının Trabzon-Sabiha Gökçen seferi ile AJet'in Riyad-Sabiha Gökçen uçakları da iniş için Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul'da lodos ve sağanak: Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, uçaklar havada tur atıyor - 10
İstanbul'da lodos ve sağanak: Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, uçaklar havada tur atıyor - 11
İstanbul'da lodos ve sağanak: Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, uçaklar havada tur atıyor - 12
İstanbul'da lodos ve sağanak: Deniz ve hava ulaşımında aksamalar, uçaklar havada tur atıyor - 13
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