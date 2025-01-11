İstanbul’da lüks rezidansa “Gizli servisten komiser Kenan” baskını

Denizli’de kendisini “gizli servisten komiser Kenan” olarak tanıtan Hüseyin K. isimli dolandırıcı, 73 yaşındaki bir kişiyi “Bilgileriniz teröristlerin eline geçmiş.” yalanıyla 1 milyon lira dolandırdı. İstanbul’a kaçtığı belirlenen dolandırıcı, jandarma ekiplerinin lüks bir rezidansa yaptığı operasyonla yakalandı.

İstanbul’da lüks rezidansa “Gizli servisten komiser Kenan” baskını - 1

Denizli’de 73 yaşındaki bir adamı, “Gizli servistenim. Bilgileriniz teröristlerin eline geçmiş.” yalanıyla kandıran bir kişi, İstanbul’da yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da lüks rezidansa “Gizli servisten komiser Kenan” baskını - 2

Olay 24 Aralık 2024’te Denizli’nin Çardak ilçesinde yaşandı.

Söğüt Mahallesi’nde yaşayan 73 yaşındaki H.H.T.’ye telefonla ulaşan şüpheli, kendisini “Gizli istihbarat servisinden komiser Kenan” olarak tanıttı.

Şüpheli, güvenini kazandığı adamı, kişisel verilerinin ve tapu bilgilerinin teröristlerin eline geçtiğini, evinde bulunan paralar ve ziynet eşyalarını koruma altına alınabilmeleri için kendisine vermesi gerektiğini söyleyerek kandırdı.

İstanbul’da lüks rezidansa “Gizli servisten komiser Kenan” baskını - 3

Kendisinden yaklaşık 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını alan şüpheliden bir daha haber alamayan H.H.T., dolandırıldığını anlayınca durumu jandarmaya ihbar etti.

Jandarma şüphelinin 24 yaşındaki Hüseyin K. olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüpheliyi İstanbul’da lüks bir rezidansta yakaladı.

İstanbul’da lüks rezidansa “Gizli servisten komiser Kenan” baskını - 4

Gözaltına alınarak Denizli'ye getirilen şüpheli H.K.’nin adresinde yapılan aramada suça konu 4 adet cep telefonu, 1 dolar, 20 avro ve 4 bin 14 lira ele geçirildi.

Farklı suçlardan üç ayrı kaydı bulunan şüpheli, tutuklandı.
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