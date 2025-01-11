İstanbul’da lüks rezidansa “Gizli servisten komiser Kenan” baskını

Kendisinden yaklaşık 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını alan şüpheliden bir daha haber alamayan H.H.T., dolandırıldığını anlayınca durumu jandarmaya ihbar etti.

Jandarma şüphelinin 24 yaşındaki Hüseyin K. olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüpheliyi İstanbul’da lüks bir rezidansta yakaladı.