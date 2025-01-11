İstanbul’da lüks rezidansa “Gizli servisten komiser Kenan” baskını
Denizli’de kendisini “gizli servisten komiser Kenan” olarak tanıtan Hüseyin K. isimli dolandırıcı, 73 yaşındaki bir kişiyi “Bilgileriniz teröristlerin eline geçmiş.” yalanıyla 1 milyon lira dolandırdı. İstanbul’a kaçtığı belirlenen dolandırıcı, jandarma ekiplerinin lüks bir rezidansa yaptığı operasyonla yakalandı.
Denizli’de 73 yaşındaki bir adamı, “Gizli servistenim. Bilgileriniz teröristlerin eline geçmiş.” yalanıyla kandıran bir kişi, İstanbul’da yakalandı.