İstanbul'da "M3" ve adamlarına operasyon: 40 gözaltı var!
İstanbul merkezli 11 şehirde change araç operasyonu yapıldı. Operasyonda, liderliğini "M3" kod adlı F.M.'nin yönettiği suç örgütüne üye 40 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.