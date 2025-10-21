İstanbul'da "M3" ve adamlarına operasyon: 40 gözaltı var!

"50 ARAÇ CHANGE YAPILDI"

Yapılan incelemelerde, örgütün change yapılan araçları orijinalmiş gibi gösterip vatandaşlara satarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği belirlendi.

Örgütün bugüne kadar 50 aracı change yaptığı, bunlardan 43'ünün ele geçirilerek bilirkişi incelemelerinde tamamının change olduğu kaydedildi.

Suç örgütünün hiyerarşik bir yapı içinde emir-komuta şeklinde hareket ettiği, toplam 72 şüphelinin 50 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın talimatıyla bugün İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 40 şüpheli yakalandı.

Arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmada yer alan dört şüphelinin ise ceza infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü olarak bulunduğu, beş şüphelinin firari olduğu tespit edildi.