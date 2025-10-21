İstanbul'da "M3" ve adamlarına operasyon: 40 gözaltı var!

İstanbul merkezli 11 şehirde change araç operasyonu yapıldı. Operasyonda, liderliğini "M3" kod adlı F.M.'nin yönettiği suç örgütüne üye 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da "M3" ve adamlarına operasyon: 40 gözaltı var!

İstanbul'da change araç operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da "M3" ve adamlarına operasyon: 40 gözaltı var!

LİDERİN KOD ADI M3

Soruşturmada, "M3" kod adlı F.M.'nin de liderliğini yaptığı örgütün, yurt dışından getirilen araçların üzerine, depremde hayatını kaybedenlere ait araçların motor ve şasi numaralarını özel yöntemlerle uyarlayarak "change" yaptıları belirlendi.

Suç örgütünün aynı yöntemi kazalı araçlar ile yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçlara da uyguladığı belirlendi.

Bu araçlara proje araç adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlendiği de tespit edildi.

İstanbul'da "M3" ve adamlarına operasyon: 40 gözaltı var!

"50 ARAÇ CHANGE YAPILDI"

Yapılan incelemelerde, örgütün change yapılan araçları orijinalmiş gibi gösterip vatandaşlara satarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği belirlendi.

Örgütün bugüne kadar 50 aracı change yaptığı, bunlardan 43'ünün ele geçirilerek bilirkişi incelemelerinde tamamının change olduğu kaydedildi.

Suç örgütünün hiyerarşik bir yapı içinde emir-komuta şeklinde hareket ettiği, toplam 72 şüphelinin 50 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın talimatıyla bugün İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 40 şüpheli yakalandı.

Arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmada yer alan dört şüphelinin ise ceza infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü olarak bulunduğu, beş şüphelinin firari olduğu tespit edildi.

İstanbul'da "M3" ve adamlarına operasyon: 40 gözaltı var!

CHANGE ARAÇ NEDİR?

Haksız kazanç elde etmeyi amaçlayan suç örgütlerinin başvurduğu yöntemlerden biri de motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri araçları satmak.

Dolandırıcılık çetelerinin, çalıntı veya hak mahrumiyeti bulunan araçları, ağır hasarlı ya da trafiğe çıkamayacak durumdaki araçlardan aldıkları motor ve şasi numaralarıyla satmaları çok sayıda kişiyi mağdur ediyor.

