İstanbul'da maganda dehşeti: Tartıştığı motosikletlinin üzerinden aracıyla geçti

İstanbul Bahçelievler'de trafik magandası, tartıştığı motosiklet sürücüsüne dehşeti yaşattı. Saldırgan önce sürüklediği, ardından da ayaklarının üzerinden geçtiği genci ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Motosiklet sürücüsünün bacağında 7 kırık oluşurken, yaşananlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da maganda dehşeti: Tartıştığı motosikletlinin üzerinden aracıyla geçti - 1

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde olan Furkan Tekin, karşı şeritten gelerek aniden fren yapan araç sürücüsünü uyardı.

Olay sonrası otomobil sürücüsü, Tekin'i kolundan tutarak aracıyla geri manevra yaptı. Olay esnasından Tekin'in bacağının üzerinden geçen otomobil yaralanmasına neden oldu.

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İstanbul'da maganda dehşeti: Tartıştığı motosikletlinin üzerinden aracıyla geçti - 2

Bu sırada bacağı kırılan Tekin son bir hamleyle kendisini yolun kenarına attı. Olayı gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterince saldırgan olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Furkan Tekin'i hastaneye kaldırdı.

İstanbul'da maganda dehşeti: Tartıştığı motosikletlinin üzerinden aracıyla geçti - 3

BACAĞINDA 7 KIRIK VAR

Hastanede tedavi altına alınan Tekin’in vücudunun çeşitli yerlerinde yara ve bacağında 7 kırık olması nedeniyle ameliyat olacağı öğrenildi.
Öte yandan, yaşananlaar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

İstanbul'da maganda dehşeti: Tartıştığı motosikletlinin üzerinden aracıyla geçti - 4

PLAKASI BELLİ, ŞAHIS KAYIP

Oğlunun yaşadıklarını anlatan Fikret Tekin ise sürücünün yakalanmadığını belirterek, “Şahıs panikleyip araçla kaçtı. Şu an oğlumun ayağında 7 tane kırık var ve ameliyat olması gerekiyor. Henüz ameliyata alınmadı, hala bekliyoruz. Kaşına 4 dikiş atıldı. Olaydan hemen sonra oğlumun yanına gittiğimde, kaşı kemiğe kadar açılmıştı. Vatandaşlar oğluma yardım ettiler. Bu şahsın araç plakası biliniyor. Biz bu şahsı karakola bildirdik ancak 10 gündür yakalandığına dair bir bilgi alamadık. Ben mağdur durumdayım ve bu şahsın bir an önce yakalanmasını istiyorum.” dedi.

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