İstanbul'da maganda dehşeti: Tartıştığı motosikletlinin üzerinden aracıyla geçti
İstanbul Bahçelievler'de trafik magandası, tartıştığı motosiklet sürücüsüne dehşeti yaşattı. Saldırgan önce sürüklediği, ardından da ayaklarının üzerinden geçtiği genci ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Motosiklet sürücüsünün bacağında 7 kırık oluşurken, yaşananlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde olan Furkan Tekin, karşı şeritten gelerek aniden fren yapan araç sürücüsünü uyardı.
Olay sonrası otomobil sürücüsü, Tekin'i kolundan tutarak aracıyla geri manevra yaptı. Olay esnasından Tekin'in bacağının üzerinden geçen otomobil yaralanmasına neden oldu.