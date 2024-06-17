İstanbul’da maganda kurşunu can aldı: Kurban keserken isabet eden kurşunla öldü

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine Tokat’tan gelen kasap Doğan İçeloğlu, kurban kesim alanında nereden geldiği belli olmayan ve göğsüne isabet eden tek kuşunla yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak çalışma başlatan polis, İçeloğlu’nun yorgun mermi isabet etmesi sonucu öldüğünü değerlendiriyor.

İstanbul’da maganda kurşunu can aldı: Kurban keserken isabet eden kurşunla öldü - 1

İstanbul’da maganda kurşunu can aldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Arnavutköy ilçesine bağlı Hacımaşlı Mahallesi’nde bulunan ve bir vakfa ait olduğu öğrenilen kurban kesim tesisinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da maganda kurşunu can aldı: Kurban keserken isabet eden kurşunla öldü - 2

Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu Kurban Bayramı’nda kasaplık yapmak için Tokat’tan, Arnavutköy’e geldi.

İçeloğlu kurban kestiği sırada birden kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İçeloğlu’nu ambulansla hastaneye kaldırdı.

İçeloğlu burada yapılan tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi.
İstanbul’da maganda kurşunu can aldı: Kurban keserken isabet eden kurşunla öldü - 3

İlk incelemelerde kalp krizi geçirerek kesim yaptığı bıçağın üstüne düşerek yaralandığı ve sonrasında yaşamını yitirdiği öne sürülen İçeloğlu’nun, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede göğsüne isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

İçeloğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat’a götürüldü.

İstanbul’da maganda kurşunu can aldı: Kurban keserken isabet eden kurşunla öldü - 4

YORGUN MERMİ İHTİMALİ

56 yaşındaki İçeloğlu’nun ölümüyle ilgili çalışma başlatan polis, İçeloğlu’nun yorgun merminin göğsüne isabet etmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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