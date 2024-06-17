İstanbul’da maganda kurşunu can aldı: Kurban keserken isabet eden kurşunla öldü

Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu Kurban Bayramı’nda kasaplık yapmak için Tokat’tan, Arnavutköy’e geldi.

İçeloğlu kurban kestiği sırada birden kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İçeloğlu’nu ambulansla hastaneye kaldırdı.

İçeloğlu burada yapılan tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi.