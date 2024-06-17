İstanbul’da maganda kurşunu can aldı: Kurban keserken isabet eden kurşunla öldü
İstanbul’un Arnavutköy ilçesine Tokat’tan gelen kasap Doğan İçeloğlu, kurban kesim alanında nereden geldiği belli olmayan ve göğsüne isabet eden tek kuşunla yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak çalışma başlatan polis, İçeloğlu’nun yorgun mermi isabet etmesi sonucu öldüğünü değerlendiriyor.
İstanbul’da maganda kurşunu can aldı.Olay, dün sabah saatlerinde Arnavutköy ilçesine bağlı Hacımaşlı Mahallesi’nde bulunan ve bir vakfa ait olduğu öğrenilen kurban kesim tesisinde meydana geldi.