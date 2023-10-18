İstanbul’da mağazaya çifte saldırı | Görüntülü görüşme yaparken kurşun yağdırdı

İstanbul Kağıthane’de bir telefon mağazasına üç gün arayla iki kez silahlı saldırı düzenlendi. Güvenli kamerası tarafından kaydedilen saldırı anında, saldırganın görüntülü görüşme yaptıktan sonra mağazaya ateş açması dikkat çekti. Her iki saldırıda da ölen ya da yaralanan olmazken, mağazada maddi hasar meydana geldi.

İstanbul’da mağazaya çifte saldırı | Görüntülü görüşme yaparken kurşun yağdırdı - 1

İstanbul Kağıthane’de ilçenin en işlek caddesindeki bir telefon mağazasına, üç gün arayla iki kez silahlı saldırı düzenlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da mağazaya çifte saldırı | Görüntülü görüşme yaparken kurşun yağdırdı - 2

İlk saldırı, geçen pazar günü saat 20.45 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, işlek bir cadde üzerinde olan telefon mağazasının sahibi Serkan Ünlü ve Sinem Ünlü, iş yerini kapattıktan sonra ayrıldı.

Ardından mağaza önüne gelen şapkalı iki saldırgandan biri, dükkanın camına silahla ateş açtı.
İstanbul’da mağazaya çifte saldırı | Görüntülü görüşme yaparken kurşun yağdırdı - 3

SALDIRI ANINDA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YAPTI

Olayın ardından saldırganlar kaçarken, kurşun yağdırılan dükkanda maddi hasar meydana geldi. Saldırı esnasında saldırganın görüntülü görüşme yapması dikkat çekti.

İstanbul’da mağazaya çifte saldırı | Görüntülü görüşme yaparken kurşun yağdırdı - 4

Olayın ardından polis ekipleri inceleme yaparak, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da mağazaya çifte saldırı | Görüntülü görüşme yaparken kurşun yağdırdı - 5

ÜÇ GÜN SONRA İKİNCİ SALDIRI

Aradan üç gün geçtikten sonra saat 04.30 sıralarında yeniden iş yerine gelen şapkalı saldırgan, bir süre bekledikten sonra yine iş yerinin camına kurşun yağdırdı.

Mağaza sahipleri emniyete giderek şikayetçi olurken, polisin saldırganları yakalama çalışması sürüyor.
DAHA FAZLA GÖSTER