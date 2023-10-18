İstanbul’da mağazaya çifte saldırı | Görüntülü görüşme yaparken kurşun yağdırdı
İstanbul Kağıthane’de bir telefon mağazasına üç gün arayla iki kez silahlı saldırı düzenlendi. Güvenli kamerası tarafından kaydedilen saldırı anında, saldırganın görüntülü görüşme yaptıktan sonra mağazaya ateş açması dikkat çekti. Her iki saldırıda da ölen ya da yaralanan olmazken, mağazada maddi hasar meydana geldi.
İstanbul Kağıthane’de ilçenin en işlek caddesindeki bir telefon mağazasına, üç gün arayla iki kez silahlı saldırı düzenlendi.