İstanbul'da metrekareye 100 kilogram yağış düştü
31.03.2026 13:19
AA
İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren yağışlarda kentin farklı bölgelerinde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştü.
İstanbul'da 3 gündür kuvvetli sağanak etkili oluyor.
Sağanaklar nedeniyle birçok evi ve işyerini su basarken araçlar ile yolda kaldı.
Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.
Valilikten yapılan açıklamada, 28 Mart Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan yağışın bugün sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olduğu anımsatıldı.
Yağışların özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal ve Beylikdüzü ilçelerinde yoğunlaştığı aktarılan açıklamada, "Bu süre zarfında İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97,8 kilogram yağış düştüğü tespit edilmiştir. Afet Yönetim Merkezi, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün verilerine paralel olarak etkili olan yağış nedeniyle 7/24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdürmüştür." denildi.
375 SU BASKINI YAŞANDI
AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri olmak üzere toplam 6 bin 903 personel, 2 bin 505 araç, iş makinesi ve 824 ekipman ile sahadan gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların mağduriyetinin en alt seviyede tutulmaya çalışıldığı kaydedildi.
Açıklamada, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzluklar şöyle sıralandı:
"112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 670 ihbar gelmiş, ihbarlar ilgili ekiplere müdahale etmek üzere yönlendirilmiştir. İDO BUDO Şehir Hatları'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen sefer bulunmamaktadır. 375 su baskını, 18 toprak kayması, 2 mahsur kalma, 26 ağaç devrilmesi, 16 duvar çökmesi, 28 tehlike arz eden parça."
YARIN YENİ YAĞIŞ GELİYOR
İstanbul bir kez daha yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, etkisini yitiren yağışlı hava sisteminin ardından yeni bir sistemin şehre giriş yapacağını bildirdi.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz üzerinden benzer bir sistem yarın Marmara Bölgesi'ne ulaşacak.
Aralıklarla sağanak yağış bırakması beklenen sistem, 4-5 gün boyunca etkili olacak. Bu süreçte hava sıcaklığının 14-19 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.