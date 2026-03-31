İstanbul'da metrekareye 100 kilogram yağış düştü

AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri olmak üzere toplam 6 bin 903 personel, 2 bin 505 araç, iş makinesi ve 824 ekipman ile sahadan gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların mağduriyetinin en alt seviyede tutulmaya çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzluklar şöyle sıralandı:

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 670 ihbar gelmiş, ihbarlar ilgili ekiplere müdahale etmek üzere yönlendirilmiştir. İDO BUDO Şehir Hatları'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen sefer bulunmamaktadır. 375 su baskını, 18 toprak kayması, 2 mahsur kalma, 26 ağaç devrilmesi, 16 duvar çökmesi, 28 tehlike arz eden parça."