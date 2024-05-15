İstanbul’da metro istasyonu çıkışında bomba paniği
İstanbul Başakşehir’de metro istasyonu yakınlarında bomba paniği yaşandı. Bir yağmur giderinde patlayıcı madde olduğu ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi. Polis, önlem olarak istasyon çevresinde trafiği durdurdu. Bölgede inceleme yapan polis, şüpheli cisme bomba süsü verildiğini belirledi. Söz konusu cisim, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
İstanbul Başakşehir’de metro istasyonu yakınında bomba paniği yaşandı.Olay, Esenler Sanayi Sitesi bitişiğinden geçen 7’nci Cadde’de saat 14.00 sıralarında meydana geldi.