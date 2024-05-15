İstanbul’da metro istasyonu çıkışında bomba paniği

İstanbul Başakşehir’de metro istasyonu yakınlarında bomba paniği yaşandı. Bir yağmur giderinde patlayıcı madde olduğu ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi. Polis, önlem olarak istasyon çevresinde trafiği durdurdu. Bölgede inceleme yapan polis, şüpheli cisme bomba süsü verildiğini belirledi. Söz konusu cisim, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İstanbul’da metro istasyonu çıkışında bomba paniği - 1

İstanbul Başakşehir’de metro istasyonu yakınında bomba paniği yaşandı.

Olay, Esenler Sanayi Sitesi bitişiğinden geçen 7’nci Cadde’de saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da metro istasyonu çıkışında bomba paniği - 2

Metro durağı çıkışının da bulunduğu sanayi sitesinin istinat duvarının yağmur tahliye deliğinde, fitilli cisim görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.
İstanbul’da metro istasyonu çıkışında bomba paniği - 3

Olay yerine, bomba imha uzmanı ekipler ve olay yeri inceleme polisleri sevk edildi.

Polis, cismin el yapımı bomba süsü verilmiş bir düzenek olduğunu belirledi.

İstanbul’da metro istasyonu çıkışında bomba paniği - 4

Bomba süsü verilmiş cisim, ekipler tarafından imha edildi.

Olay yeri inceleme polisinin istinat duvarı ve çevresinde incelemelerinin ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.
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