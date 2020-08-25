İstanbul'da metrobüste korkutan yangın

İstanbul'da Bakırköy İncirli'de Topkapı istikametine seyir halindeki metrobüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şoför aracı hemen durdurdu, yolcuları tahliye etti. Yangın paniğe neden oldu. Yolcular araçtan uzaklaşırken yangın da büyüdü,