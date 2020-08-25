İstanbul'da metrobüste korkutan yangın

Bakırköy İncirli'de bir metrobüste çıkan yangın kısa sürede ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Metrobüs yangını nedeniyle D-100 Karayolu Ankara yönü bir süre trafiğe kapatıldı.

NTV Haber - DHA 25.08.2020 - 11:50 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 12:09

İstanbul'da metrobüste korkutan yangın - 1
İstanbul'da Bakırköy İncirli'de Topkapı istikametine seyir halindeki metrobüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İstanbul'da metrobüste korkutan yangın - 2
Şoför aracı hemen durdurdu, yolcuları tahliye etti. Yangın paniğe neden oldu. Yolcular araçtan uzaklaşırken yangın da büyüdü,
İstanbul'da metrobüste korkutan yangın - 3

Yükselen siyah dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'da metrobüste korkutan yangın - 4
Araç kullanılamaz duruma geldi.  Metrobüs hattı kapatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İstanbul'da metrobüste korkutan yangın - 5
Metrobüs yangını nedeniyle D-100  Karayolu Ankara yönü bir süre trafiğe kapatıldı, araçlar yan yola yönlendirildi.
İstanbul'da metrobüste korkutan yangın - 6
İstanbul'da metrobüste korkutan yangın - 7
İstanbul'da metrobüste korkutan yangın - 8

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