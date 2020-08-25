İstanbul'da metrobüste korkutan yangın

Bakırköy İncirli'de bir metrobüste çıkan yangın kısa sürede ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Metrobüs yangını nedeniyle D-100 Karayolu Ankara yönü bir süre trafiğe kapatıldı. İstanbul'da Bakırköy İncirli'de Topkapı istikametine seyir halindeki metrobüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoför aracı hemen durdurdu, yolcuları tahliye etti. Yangın paniğe neden oldu. Yolcular araçtan uzaklaşırken yangın da büyüdü, Yükselen siyah dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz duruma geldi. Metrobüs hattı kapatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Metrobüs yangını nedeniyle D-100 Karayolu Ankara yönü bir süre trafiğe kapatıldı, araçlar yan yola yönlendirildi.