İstanbul’da mide bulandıran görüntü: Her yer çöp, yerler kan… Kokudan kimse yaklaşamıyor

İstanbul Aksaray’daki 3 katlı iş hanında bulunan dükkanlarda et ve sakatat ürünlerinin özensizce muhafaza edildiği işletme, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Manav ve kasapların yan yana yer aldığı çarşıda yerlerde çöp, kir ve kan lekeleri bulunduğu; ürün kesme, tartma ve taşımada kullanılan ekipmanların kirli bir şekilde tutularak, dışarıda bırakıldığı görüldü. Durumdan çarşının üst katında bulunan esnaf da şikayetçi… Esnaflardan biri koku nedeniyle alt kata inemediklerini belirterek, “Buradan şahsen ürün almam, kimseye tavsiye de etmem. Kokudan aşağı inilmiyor. Burası hastalıklara uygun bir ortam. Denetlenmesini, temiz olmasını istiyoruz.” dedi.

İstanbul’da mide bulandıran görüntü: Her yer çöp, yerler kan… Kokudan kimse yaklaşamıyor - 1

İstanbul Fatih’teki Aksaray’da manav, kasap ve sakatatçıların yan yana yer aldığı çarşıda; yerlerde çöp, kir ve kan lekeleri bulunduğu; ürün kesme, tartma ve taşımada kullanılan ekipmanların kirli bir şekilde tutularak, dışarıda bırakıldığı görüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da mide bulandıran görüntü: Her yer çöp, yerler kan… Kokudan kimse yaklaşamıyor - 2

KELLE, İŞKEMBE VE TAVUK AYAĞI SATILIYOR

Çoğunluğu yabancı uyruklulara ait olan et ürünü işletmelerinde; kelle, işkembe, tavuk ayağı, kurutulmuş et ve balık ürünlerinin bir kısmının birbirine temas edecek şekilde iç içe satıldığı, bazılarının ise açıkta satışının yapıldığı göze çarptı.

İstanbul’da mide bulandıran görüntü: Her yer çöp, yerler kan… Kokudan kimse yaklaşamıyor - 3

KOKUDAN KİMSE YAKLAŞAMIYOR

Kirlilik sebebiyle daha önce de gündeme gelen üç katlı binanın, üst katlarında dükkanları bulunan esnaf da alt katlardan gelen yoğun koku ve kirlilik sebebiyle şikayetlerini dile getirdi.

İstanbul’da mide bulandıran görüntü: Her yer çöp, yerler kan… Kokudan kimse yaklaşamıyor - 4

"MİDEM BULANDI, ÇIKALIM BURADAN"

Çarşısının durumu daha önce de sosyal medyada tartışıldı.

Bir vatandaş ise sakatat dükkanındaki ürünleri inceledikten sonra, “Midem bulandı, çıkalım buradan.” diyerek binadan ayrıldığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İstanbul’da mide bulandıran görüntü: Her yer çöp, yerler kan… Kokudan kimse yaklaşamıyor - 5

“ŞİKAYET EDİYORUZ, CİDDİYE ALMIYORLAR”

Esnaf Metin Kabakkaya, “Ben 25 yıldır aşağı yukarı buradayım fakat, 60-70 yıllık bir yer burası muhtemelen. Biz burada kokuyu alabiliyoruz. Esnaf arkadaşların kendilerine de söylüyoruz şikayetlerimizi ama bizi ciddiye almıyorlar. Belediyenin, bakanlıkların burayı denetlemesini istiyoruz.” dedi.

İstanbul’da mide bulandıran görüntü: Her yer çöp, yerler kan… Kokudan kimse yaklaşamıyor - 6

“KOKUDAN AŞAĞI İNİLMİYOR”

Kabakkaya, “Burada tavuk satıyorlar mesela ama kaç günlük tavuk? Ben de dışarıdan gelip buradan satın alsam sıkıntı yaşarım. Ben şahsen buradan ürün almam, alınmasını da tavsiye etmiyorum. Gördüklerim sebebiyle almam. Kokudan aşağı inilmiyor.” dedi.

İstanbul’da mide bulandıran görüntü: Her yer çöp, yerler kan… Kokudan kimse yaklaşamıyor - 7
İstanbul’da mide bulandıran görüntü: Her yer çöp, yerler kan… Kokudan kimse yaklaşamıyor - 8
DAHA FAZLA GÖSTER