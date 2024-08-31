İstanbul’da mide bulandıran görüntü: Her yer çöp, yerler kan… Kokudan kimse yaklaşamıyor
İstanbul Aksaray’daki 3 katlı iş hanında bulunan dükkanlarda et ve sakatat ürünlerinin özensizce muhafaza edildiği işletme, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Manav ve kasapların yan yana yer aldığı çarşıda yerlerde çöp, kir ve kan lekeleri bulunduğu; ürün kesme, tartma ve taşımada kullanılan ekipmanların kirli bir şekilde tutularak, dışarıda bırakıldığı görüldü. Durumdan çarşının üst katında bulunan esnaf da şikayetçi… Esnaflardan biri koku nedeniyle alt kata inemediklerini belirterek, “Buradan şahsen ürün almam, kimseye tavsiye de etmem. Kokudan aşağı inilmiyor. Burası hastalıklara uygun bir ortam. Denetlenmesini, temiz olmasını istiyoruz.” dedi.
İstanbul Fatih’teki Aksaray’da manav, kasap ve sakatatçıların yan yana yer aldığı çarşıda; yerlerde çöp, kir ve kan lekeleri bulunduğu; ürün kesme, tartma ve taşımada kullanılan ekipmanların kirli bir şekilde tutularak, dışarıda bırakıldığı görüldü.