İstanbul’da mide bulandıran görüntü: Her yer çöp, yerler kan… Kokudan kimse yaklaşamıyor

“ŞİKAYET EDİYORUZ, CİDDİYE ALMIYORLAR”

Esnaf Metin Kabakkaya, “Ben 25 yıldır aşağı yukarı buradayım fakat, 60-70 yıllık bir yer burası muhtemelen. Biz burada kokuyu alabiliyoruz. Esnaf arkadaşların kendilerine de söylüyoruz şikayetlerimizi ama bizi ciddiye almıyorlar. Belediyenin, bakanlıkların burayı denetlemesini istiyoruz.” dedi.