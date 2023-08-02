İstanbul’da minibüslere yönelik denetim | Cezaya “Havalar çok sıcak” diye itiraz etti

İstanbul Bakırköy’de yolcu minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında kemer takmadığı için ceza kesilen bir şoför, “Havalar çok sıcak” diyerek itiraz etti.

İstanbul’da minibüslere yönelik denetim | Cezaya “Havalar çok sıcak” diye itiraz etti - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Bakırköy’de minibüs yolcu minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Çobançeşme Koşuyolu Caddesi’nde yapılan denetimde sivil polis ekipleri, yolcu gibi minibüslere binerek kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da minibüslere yönelik denetim | Cezaya “Havalar çok sıcak” diye itiraz etti - 2

Kural ihlali yapan sürücüler, daha sonra uygulama noktasında durduruldu.

Burada kapısı açık bir şekilde giden, cep telefonu ile konuşan ve emniyet kemeri takmayan 3 minibüs sürücüsüne toplamda 4 bin 502 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul’da minibüslere yönelik denetim | Cezaya “Havalar çok sıcak” diye itiraz etti - 3

Kapısı açık giderek emniyet kemeri takmayan sürücü ise kesilen cezaya, “Havalar çok sıcak” diyerek itiraz etti. Polis ekipleri ise, denetimin ve havaların herkes için aynı olduğunu belirtti.

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