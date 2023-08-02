İstanbul’da minibüslere yönelik denetim | Cezaya “Havalar çok sıcak” diye itiraz etti
İstanbul Bakırköy’de yolcu minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında kemer takmadığı için ceza kesilen bir şoför, “Havalar çok sıcak” diyerek itiraz etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Bakırköy’de minibüs yolcu minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Çobançeşme Koşuyolu Caddesi’nde yapılan denetimde sivil polis ekipleri, yolcu gibi minibüslere binerek kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.