İstanbul'da miras cinayeti: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini kendi öldürdü
İstanbul Bahçelievler'de aynı evde yaşadığı ağabeyi Kenan Can'ı miras tartışması nedeniyle başına çekiçle vurarak öldürdüğü iddia edilen Harun Can, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin ağabeyini öldürmek için 150 bin lira karşılığında bir kiralık katil tuttuğu, ancak bu kişinin işi yapmaktan vazgeçmesi üzerine cinayeti kendi işlediği öğrenildi.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde ağabeyi Kenan Can (53) ile yaşanan Harun Can (39), 27 Ekim Pazar günü Emniyet'e giderek ağabeyini evde ölü bulduğunu iddia etti.