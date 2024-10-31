İstanbul'da miras cinayeti: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini kendi öldürdü

ÖNCE KİRALIK KATİL TUTMAYA ÇALIŞMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan Harun Can'ın ağabeyini öldürmek için önce kiralık katil tutmaya çalıştığı öğrenildi. Şüpheli, iddiaya göre ağabeyini öldürmesi ve bir çuvala koyarak denize atması için B.M. adlı kişiyle anlaştı. Anlaşmaya göre şüpheli, B.M.'ye işe başlamadan önce 50 bin, iş bittikten sonra da 100 bin lira olmak üzere toplam 150 bin lira para teklif etti. Ancak B.M.'nin teklifi kabul etmemesi üzerine şüphelinin cinayeti kendisinin işlemeye karar verdiği belirlendi.