İstanbul'da miras cinayeti: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini kendi öldürdü

İstanbul Bahçelievler'de aynı evde yaşadığı ağabeyi Kenan Can'ı miras tartışması nedeniyle başına çekiçle vurarak öldürdüğü iddia edilen Harun Can, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin ağabeyini öldürmek için 150 bin lira karşılığında bir kiralık katil tuttuğu, ancak bu kişinin işi yapmaktan vazgeçmesi üzerine cinayeti kendi işlediği öğrenildi.

İstanbul'da miras cinayeti: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini kendi öldürdü - 1

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde ağabeyi Kenan Can (53) ile yaşanan Harun Can (39), 27 Ekim Pazar günü Emniyet'e giderek ağabeyini evde ölü bulduğunu iddia etti.

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İstanbul'da miras cinayeti: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini kendi öldürdü - 2

Kenan Can

Olay yerine gelen polis ekipleri maktul Kenan Can'ın yatağının üzerinde başına sert bir cisimle vurularak kafatası parçalanmış halde ölü olarak buldu.

İstanbul'da miras cinayeti: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini kendi öldürdü - 3

Harun Can

Olayla ilgili ifade veren Harun Can "Birlikte yaşıyorduk. Gece eve geldiğimde evde hiç ses yoktu. Sabah kalktığımda bir ses duymayınca ağabeyimin yattığı odaya bakmak istedim. Ancak her yer kan içindeydi ve öldürülmüştü." dedi.

İstanbul'da miras cinayeti: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini kendi öldürdü - 4

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada iki kardeşin arasının miras nedeniyle açık olduğu ve sık sık kavga ettikleri belirlendi. Bu kavgalar sırasında Harun Can'ın 3 Ekim tarihinde savcılığa giderek ağabeyi hakkında miras konusu yüzünden şikayet müracaatı yaptığı belirlendi.

İstanbul'da miras cinayeti: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini kendi öldürdü - 5

Öte yandan yapılan incelemede şüphelinin cinayeti işlemeden hemen önce uzun süre sokaklarda dolaştığı bir güvenlik kamera görüntüsüyle belirlendi. Tekrar ifadesi alınan şüpheli görüntüleri açıklayamaması ve çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.

İstanbul'da miras cinayeti: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini kendi öldürdü - 6

ÖNCE KİRALIK KATİL TUTMAYA ÇALIŞMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan Harun Can'ın ağabeyini öldürmek için önce kiralık katil tutmaya çalıştığı öğrenildi. Şüpheli, iddiaya göre ağabeyini öldürmesi ve bir çuvala koyarak denize atması için B.M. adlı kişiyle anlaştı. Anlaşmaya göre şüpheli, B.M.'ye işe başlamadan önce 50 bin, iş bittikten sonra da 100 bin lira olmak üzere toplam 150 bin lira para teklif etti. Ancak B.M.'nin teklifi kabul etmemesi üzerine şüphelinin cinayeti kendisinin işlemeye karar verdiği belirlendi.

İstanbul'da miras cinayeti: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini kendi öldürdü - 7

KAYSERİ'DEKİ TARLA YÜZÜNDEN CİNAYET İŞLENMİŞ

Poliste verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden şüphelinin Kayseri'de bulunan tarladan gelen parayı sürekli ağabeyinin aldığını bu nedenle aralarında sık sık tartışmalar yaşandığını söylediği öğrenildi.

İstanbul'da miras cinayeti: Kiralık katil vazgeçince ağabeyini kendi öldürdü - 8

Emniyet'te işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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