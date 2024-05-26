İstanbul'da motosiklet denetimi: 218 sürücüye 1 milyon 138 bin lira ceza

İstanbul Avcılar'da son dönemde artan motosiklet kullanımıyla, trafik ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik denetimleri arttı. "Şahin" adı verilen motosikletli trafik ekipleri, 1 haftada bin 214 motosikleti denetledi. Denetimlerde 218 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 138 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul'da motosiklet denetimi: 218 sürücüye 1 milyon 138 bin lira ceza - 1

Avcılar Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri son 1 hafta içerisinde yaptıkları denetimlerde, bin 214 motosiklet sürücüsünü denetledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da motosiklet denetimi: 218 sürücüye 1 milyon 138 bin lira ceza - 2

Bu denetimlerde 77 motosiklet sürücüsüne, araç trafiğine kapalı, yayalara tahsis edilen caddelerle, kaldırımları kullandıkları gerekçesiyle ceza uygulandı.

İstanbul'da motosiklet denetimi: 218 sürücüye 1 milyon 138 bin lira ceza - 3

Ekipler, 54 motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yaparken, 16 motosiklet sürücüsünün zorunlu olmasına rağmen kask takmadığı, 18 sürücünün ehliyetinin yetersiz, 12 motosikletin plakasız olduğu, 4 araçta abart egzoz bulunduğu, 36’sında tadilat değişikliği yapıldığı belirlendi

İstanbul'da motosiklet denetimi: 218 sürücüye 1 milyon 138 bin lira ceza - 4

Trafik ekipleri bu suçlardan 218 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 138 bin lira idari para cezası keserken, 125 aracı trafikten men etti.

İstanbul'da motosiklet denetimi: 218 sürücüye 1 milyon 138 bin lira ceza - 5

Trafik ekiplerinin denetimlerinin önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.

İstanbul'da motosiklet denetimi: 218 sürücüye 1 milyon 138 bin lira ceza - 6
İstanbul'da motosiklet denetimi: 218 sürücüye 1 milyon 138 bin lira ceza - 7
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