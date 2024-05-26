İstanbul'da motosiklet denetimi: 218 sürücüye 1 milyon 138 bin lira ceza
İstanbul Avcılar'da son dönemde artan motosiklet kullanımıyla, trafik ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik denetimleri arttı. "Şahin" adı verilen motosikletli trafik ekipleri, 1 haftada bin 214 motosikleti denetledi. Denetimlerde 218 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 138 bin lira para cezası kesildi.
Avcılar Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri son 1 hafta içerisinde yaptıkları denetimlerde, bin 214 motosiklet sürücüsünü denetledi.