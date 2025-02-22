İstanbul’da motosiklet ve motokurye yasağı kalktı mı, kısıtlama devam ediyor mu? Motokurye yasağı ne zaman kalkacak?

İstanbul’da kar yağışı sebebiyle çeşitli önlemler alındı. İstanbul Valisi hava koşulları nedeniyle uygulanan motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İstanbul’da hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren yükselmesi beklenirken kar yağışı cumartesi günü yer yer etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Anadolu Yakası’nda bazı bölgelerde etkili kar yağışı sürüyor. Peki İstanbul’da motosiklet ve motokurye yasağı ne zaman kalkacak? İşte, İstanbul Valisi Davut Gül’ün yaptığı açıklamanın detayları…