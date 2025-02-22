İstanbul’da motosiklet ve motokurye yasağı kalktı mı, kısıtlama devam ediyor mu? Motokurye yasağı ne zaman kalkacak?

İstanbul’da Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası’nda birçok ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle trafikte olumsuz durumlar yaşanabiliyor. Özellikle ara sokaklarda ekipler çalışmalarını sürdürürken İstanbul Valiliği tarafından motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına yasak getirilmişti. Kargo firmaları, yemek firmaları eve ve iş yerlerine yasak sebebiyle teslimat yapamıyor. İstanbul’da kar yağışı sebebiyle uygulanan kısıtlamanın kalkacağı tarih belli oldu. Peki İstanbul’da motokurye yasağı ne zaman kalkacak? İşte, yapılan son açıklama…

İstanbul’da motosiklet ve motokurye yasağı kalktı mı, kısıtlama devam ediyor mu? Motokurye yasağı ne zaman kalkacak? - 1

İstanbul’da kar yağışı sebebiyle çeşitli önlemler alındı. İstanbul Valisi hava koşulları nedeniyle uygulanan motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İstanbul’da hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren yükselmesi beklenirken kar yağışı cumartesi günü yer yer etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Anadolu Yakası’nda bazı bölgelerde etkili kar yağışı sürüyor. Peki İstanbul’da motosiklet ve motokurye yasağı ne zaman kalkacak? İşte, İstanbul Valisi Davut Gül’ün yaptığı açıklamanın detayları…

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da motosiklet ve motokurye yasağı kalktı mı, kısıtlama devam ediyor mu? Motokurye yasağı ne zaman kalkacak? - 2

MOTOSİKLET VE MOTOKURYE YASAĞI KALKTI MI?

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla motosiklet ve motokurye yasağının kalkacağı bilgisini paylaştı.

İstanbul’da motosiklet kullanıcıları ve motokuryeler, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren trafiğe çıkabilecek. Bu saat öncesinde trafiğe çıkan kuryelere ve motosiklet kullanıcılarına cezai işlem uygulanabiliyor.

İstanbul’da motosiklet ve motokurye yasağı kalktı mı, kısıtlama devam ediyor mu? Motokurye yasağı ne zaman kalkacak? - 3

VALİ GÜL’DEN BEKLENEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül açıklamasında “ Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da motosiklet ve motokurye yasağı kalktı mı, kısıtlama devam ediyor mu? Motokurye yasağı ne zaman kalkacak? - 4

PAZARTESİ SABAH SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cumartesi günü kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.

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