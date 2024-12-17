İstanbul’da motosikletle ölüm dağıttılar! Polisten altı ilçede sahte içki operasyonu

İstanbul’da sahte içki kaynaklı ölümlerin sayısı 37’ye yükseldi. Emniyet güçleri kentte sahte içki satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin motokuryeler aracılığıyla tekel bayileri ve eğlence mekanlarına sahte içki dağıttığını tespit eden polis, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken, binlerce litre sahte içkiye el konuldu.

İstanbul’da motosikletle ölüm dağıttılar! Polisten altı ilçede sahte içki operasyonu - 1

İstanbul polisi, merdiven altı sahte alkol üretimi yapıp, piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda 9-16 Aralık arasında Sultangazi, Silivri, Başakşehir, Fatih, Kadıköy ve Zeytinburnu’da tespit edilen 11 adrese operasyon düzenlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da motosikletle ölüm dağıttılar! Polisten altı ilçede sahte içki operasyonu - 2

MOTOSİKLETLE ÖLÜM DAĞITTILAR

Polis ekipleri, operasyon kapsamında sahte içkileri boş şişelere doldurarak sahte bandrol ve etiket yapıştırıp gerçek süsü veren şüphelileri tespit etti.

Sahte içkilerin tekel bayileri ve eğlence mekanlarına gönderildiği, nakliye araçları ve motokuryelerle İstanbul’da dağıtıldığı da ortaya çıktı.

Ekipler, 9-16 Aralık tarihleri arasında şüphelilere yönelik, 11 ayrı operasyon düzenledi.

İstanbul’da motosikletle ölüm dağıttılar! Polisten altı ilçede sahte içki operasyonu - 3

BİNLERCE LİTRE SAHTE İÇKİYE EL KONULDU

Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 17 bin 287 litre sahte içki, bin 715 şişe kaçak alkol, 4 bin 363 sahte içki bandrolü, 5 bin 400 etiketle alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İstanbul’da motosikletle ölüm dağıttılar! Polisten altı ilçede sahte içki operasyonu - 4

Diğer yandan 2024 yılında yapılan operasyonlar ve denetimlerde 14 bin 718 dolu içki şişesi, 297 bin 624 litre sahte alkol, 928 bin 984 alkol üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

İstanbul’da motosikletle ölüm dağıttılar! Polisten altı ilçede sahte içki operasyonu - 5

Ele geçirilen sahte içkiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul’da motosikletle ölüm dağıttılar! Polisten altı ilçede sahte içki operasyonu - 6

“OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK”

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sergiyi ziyaret ederek, operasyon ve denetimlerde emeği geçen personeli tebrik etti.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin tutuklandığı bilgisini veren Yıldız, “Halk sağlığını tehdit eden bu kaçak alkol imal eden merkezlere yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerimizi tebrik ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.” dedi.
İstanbul’da motosikletle ölüm dağıttılar! Polisten altı ilçede sahte içki operasyonu - 7
İstanbul’da motosikletle ölüm dağıttılar! Polisten altı ilçede sahte içki operasyonu - 8
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