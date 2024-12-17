İstanbul’da motosikletle ölüm dağıttılar! Polisten altı ilçede sahte içki operasyonu
İstanbul’da sahte içki kaynaklı ölümlerin sayısı 37’ye yükseldi. Emniyet güçleri kentte sahte içki satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin motokuryeler aracılığıyla tekel bayileri ve eğlence mekanlarına sahte içki dağıttığını tespit eden polis, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken, binlerce litre sahte içkiye el konuldu.
İstanbul polisi, merdiven altı sahte alkol üretimi yapıp, piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Çalışmalarda 9-16 Aralık arasında Sultangazi, Silivri, Başakşehir, Fatih, Kadıköy ve Zeytinburnu’da tespit edilen 11 adrese operasyon düzenlendi.