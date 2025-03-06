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İstanbul'da muhteşem yarım ay manzarası

İstanbul’da dün gece, yarım ay görsel şölen yaşattı. Yarım ay, Sultanahmet Camisi ile birlikte görüntülendi.

İstanbul'da muhteşem yarım ay manzarası - 1

İstanbul'da dün gece yarım ay, ortaya seyrine doyulmayan muhteşem manzaralar ortaya çıkardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da muhteşem yarım ay manzarası - 2

İstanbul'da yarım ay, Sultanahmet Camisi, Beyazıt Camisi, Beyazıt Yangın Kulesi ve Nuruosmaniye Camisi ile birlikte görüntülendi.

İstanbul'da muhteşem yarım ay manzarası - 3

YARIM AY NEDİR?

Yarım ay, genellikle hilal şeklinde tanımlanan ve Ay'ın yüzeyinin yalnızca bir kısmının Dünya'ya göründüğü bir Ay evresidir.

İstanbul'da muhteşem yarım ay manzarası - 4

Yarım ay, gökyüzündeki ayın değişen görünümünü ve Ay'ın farklı evrelerini anlamamıza yardımcı olan önemli bir gök olayıdır. Ay'ın yüzeyinin aydınlanma şekli, Ay'ın Dünya etrafındaki yörünge hareketi sırasında değişir ve bu değişiklikler dünya gözlemcileri tarafından izlenebilir.

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