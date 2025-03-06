İstanbul'da muhteşem yarım ay manzarası

Yarım ay, gökyüzündeki ayın değişen görünümünü ve Ay'ın farklı evrelerini anlamamıza yardımcı olan önemli bir gök olayıdır. Ay'ın yüzeyinin aydınlanma şekli, Ay'ın Dünya etrafındaki yörünge hareketi sırasında değişir ve bu değişiklikler dünya gözlemcileri tarafından izlenebilir.