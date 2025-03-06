İstanbul'da muhteşem yarım ay manzarası
İstanbul’da dün gece, yarım ay görsel şölen yaşattı. Yarım ay, Sultanahmet Camisi ile birlikte görüntülendi.
İstanbul'da dün gece yarım ay, ortaya seyrine doyulmayan muhteşem manzaralar ortaya çıkardı.
İstanbul'da dün gece yarım ay, ortaya seyrine doyulmayan muhteşem manzaralar ortaya çıkardı.
İstanbul'da yarım ay, Sultanahmet Camisi, Beyazıt Camisi, Beyazıt Yangın Kulesi ve Nuruosmaniye Camisi ile birlikte görüntülendi.
Yarım ay, genellikle hilal şeklinde tanımlanan ve Ay'ın yüzeyinin yalnızca bir kısmının Dünya'ya göründüğü bir Ay evresidir.
Yarım ay, gökyüzündeki ayın değişen görünümünü ve Ay'ın farklı evrelerini anlamamıza yardımcı olan önemli bir gök olayıdır. Ay'ın yüzeyinin aydınlanma şekli, Ay'ın Dünya etrafındaki yörünge hareketi sırasında değişir ve bu değişiklikler dünya gözlemcileri tarafından izlenebilir.