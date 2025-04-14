İstanbul'da müsilaj alarmı: Kabus geri döndü

"BU ŞEKİLDE OLURSA İSTANBUL BOĞAZI'NDA DENİZE GİRİLMEZ"

Balıkçı barınağında tekne sahibi olan Esat Demirkaya, kıyıda müsilaj görmeye yeni başladıklarını belirterek, denizin altında da çamur tabakası olduğunu, bu nedenle ağ atamadıklarını söyledi.

Bir ay öncesine kadar bu kadar kirlilik olmadığını ifade eden Demirkaya, şöyle konuştu:

"Oltalara yapışıyor, ağların gözlerini kapatıyor, yıkasak dahi çıkmıyor. Pis, petrol kokusu gibi bir kokusu var. Müsilajdan dolayı fazla balık avlayamıyoruz. Şimdi tekir zamanı. Peki, müsilajdan çıkan balıklar sağlığa zararlı mı? Bunun araştırması yapılmalı çünkü kokuyorlar. Geçen yıl istavritleri satamadık, alanlar balıkları kokuyor diye geri getirdi. Boğaz'da balık kokar mı? Şu vaziyetin başlamasını ben 1 ay önce tahmin ettim, 'Müsilaj buraya doğru geliyor.' dedim. Sarı dip otları var, bu otların büyümesiyle birlikte müsilajın çoğalacağını tahmin ediyorduk. Tahmin ettiğimiz gibi de oldu. Atık istasyonları denetlenmeli, bunlar sıklaştırılmalı. Buna çare bulunmazsa geleceğe bir şey bırakamayacağız, buna üzülüyorum. Bu şekilde olursa İstanbul Boğazı'nda denize girilmez."